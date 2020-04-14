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14.04.2020 13:03
Рубрика: Общество

Почти 30 тысяч педагогов захотели стать "земским учителем"

Текст: Ксения Колесникова
Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, Минпросвещения продолжает собирать заявки по программе "Земский учитель". Участники программы - это учителя, которые решили уехать на работу в сельскую школу минимум на пять лет. За это они получают миллион рублей, а на Дальнем Востоке - два миллиона. Выплаты не облагаются налогом.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Уже в 2020 году такие выплаты получат 1803 учителя, которые откликнулись на вакансии по программе.

"Сложившаяся эпидемиологическая ситуация не влияет на продолжение реализации такой важной программы, как "Земский учитель", - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок получил качественное образование и мог развить свои таланты. Во многом это зависит от учителей. Поэтому так важно, чтобы увлеченные высококвалифицированные учителя работали и в небольших школах в удаленных деревнях и поселках".

Фото: iStock
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Регионы продолжают прием заявок. Рекомендуемый срок приема - до 15 апреля, окончательно дату каждый регион определяет сам. В информационной системе "Земский учитель" подано уже 29 472 заявки. Интерес к программе очень высок, сообщает Минпросвещения.

Например, по программе "Земский учитель" в Амурской области осталось всего три вакансии. На вакансию учителя начальных классов школы села Марково Благовещенского района претендует 21 кандидат. Трудоустройством интересуются не только жители области, но и Краснодарского и Алтайского краев, Санкт-Петербурга и других регионов. Всего в Амурской области подано более 900 заявок учителей, в то время как в 2020 году по программе открыты 47 вакансий.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

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