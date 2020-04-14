Показания индивидуальных счетчиков учтут при расчете платы за отопление

Показатели индивидуальных счетчиков должны будут учитываться при оплате за отопление в многоквартирных домах, которые также оснащены общедомовым счетчиком, гласит новый закон. Документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ.

Пока что в Жилищном кодексе при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из ее объема, определяемого по показаниям приборов учета, отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета. Эта неопределенность и создает проблемы, отмечается в пояснительной записке.