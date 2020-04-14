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Текст:   Татьяна Замахина 
13:37 14.04.2020

Показания индивидуальных счетчиков учтут при расчете платы за отопление

Пока что в законодательстве существует неопределенность, которая позволяет не учитывать показания индивидуальных приборов учета при расчете платы за отопление. Госдума приняла закон правительства, устраняющий этот недочет.
Фото: Юрий Машков/ТАСС Фото: Юрий Машков/ТАСС
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Показатели индивидуальных счетчиков должны будут учитываться при оплате за отопление в многоквартирных домах, которые также оснащены общедомовым счетчиком, гласит новый закон. Документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ.

Фото: iStock
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Пока что в Жилищном кодексе при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из ее объема, определяемого по показаниям приборов учета, отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета. Эта неопределенность и создает проблемы, отмечается в пояснительной записке.