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14.04.2020 17:26
Рубрика: Общество

Получено новое вещество для лечения диабета

Текст: Мария Набиркина

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии им. Елякова (ТИБОХ) и Дальневосточного федерального университета синтезировали аналог природного токсина магнификамид, выделенного из яда морской анемоны Heteractis magnifica. Вещество может стать действующим компонентом лекарств для лечения заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, в том числе диабета второго типа.

Фото: iStock
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Новое биологически активное вещество в 1000 раз эффективнее соединения акарбозы, на основе которого производят современные гипогликемические препараты, снижающие "сахар" в крови.

- Морские анемоны - древние морские хищники. В ядовитом секрете морской анемоны Heteractis magnifica мы обнаружили мощный пептид, подавляющий активность альфа-амилаз - важных ферментов, участвующих в процессе пищеварения у людей и расщепляющих крахмал на более мелкие составляющие, в том числе глюкозу, которая затем поступает в кровь, - рассказывает магистрант ДВФУ, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной фармакологии и биомедицины ТИБОХ Александр Калиновский. - Мы синтезировали аналог природного токсина, магнификамида. Во время лабораторных исследований он показал высокий потенциал, даже в крайне малых дозах эффективно подавляя активность альфа-амилаз.
Возможную основу для средства от диабета успешно протестировали на мышах

Ученые рассчитывают, что препарат станет кандидатом на роль действующего вещества новых лекарств для терапии диабета. Правда о создании полноценного лекарственного препарата, который можно купить в аптеке, говорить пока не приходится. Сначала необходимо убедиться в эффективности и безопасности рекомбинантного магнификамида для человеческого организма. Возможно, в ходе испытаний на его основе придется разработать более эффективные соединения. Только после этого ученые смогут перейти к этапу клинических исследований.

Общество Наука Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета

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