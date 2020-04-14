Попова: Плавный рост числа заболевших в России позволяет помочь пациентам

Плавный прирост заболеваемости коронавирусом в пределах 17-19 процентов в день позволяет врачам оказывать помощь нуждающимся в полном объеме, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"По ряду регионов число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50 процентов", - также сообщила Анна Попова. При этом, по ее данным, в среднем без выраженных симптомов COVID-19 переносит примерно треть инфицированных.

"В десяти клиниках Москвы уже проводят тестирование на иммунитет к коронавирусу тех, кто работает с заразившимися этой инфекцией", - продолжила глава Роспотребнадзора. По ее оценке, здравоохранение столицы и Подмосковья готово к борьбе с коронавирусом. Кроме того, по мнению Анны Поповой, результат двух недель, проведенных россиянами на самоизоляции, станет заметен уже в ближайшие дни.