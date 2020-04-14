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14.04.2020 17:17
Рубрика: Общество

В зоне радиации АЭС Фукусима-1 резко выросла популяция диких кабанов

Текст: Алена Ларина

В зоне повышенной радиации вблизи атомной станции Фукусима-1 значительно выросла популяция диких кабанов.

Такой вывод сделали американские и японские ученые на основании более 267 тысяч снимков животных в зоне эвакуации АЭС. Данные опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and the Environment.

Катастрофа на атомной станции Фукусима-1 произошла девять лет назад. Уровень ее опасности был максимальным (седьмой) по международной шкале ядерных событий. Население было эвакуировано с территории площадью 1152 квадратных километров.

Фото: iStock
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Было создано три зоны, в двух из них власти ввели ограничительные меры по въезду и выезду. Через пять лет дозы облучения в них снизились до безопасного уровня. Но лишь пять процентов их бывших жителей вернулись в свои дома. А вернувшись, люди с удивлением обнаружили, что их подворья и поля разоряют дикие кабаны.

Авторы работы исследовали популяцию диких млекопитающих на территории, подвергшейся влиянию аварии на АЭС, выбрав для изучения с помощью неуправляемых дистанционных камер 120 участков, расположенных вдоль троп, где были обнаружены следы животных. Риск повторной съемки одного и того же кабана минимизировали.

Было обработано больше 267 тысяч снимков дикой природы, с помощью которых ученые сделали вывод, что на этой территории проживает 13 видов позвоночных, но больше всего диких кабанов - около 26000, причем, в основном, они облюбовали зону отчуждения, где совсем нет людей.

Вывод, который сделали ученые: через пять лет с момента аварии на АЭС негативное влияние излучения не повлияло на снижение популяции позвоночных животных в этом месте, наоборот, их количество выросло.

Кабаны за счет численного превосходства могут представлять угрозу другим популяциям на этой территории.

Общество Наука Общество Здоровье Последствия аварии на АЭС "Фукусима"

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