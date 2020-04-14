Премьер Франции поблагодарил РФ за помощь в вывозе граждан республики

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом вопросы противодействия коронавирусу и помощи экономике.

Главы правительств поговорили об организации совместной работы министерств здравоохранения по исследованию лекарственных препаратов против заболевания, разработке методов лечения и вакцин.

Мишустин пригласил коллегу посетить Россию с визитом после снятия ограничений, принятых для нераспространения инфекции, а французский премьер выразил признательность за содействие в вывозе французских граждан из России на родину, а также транзит через нашу страну грузовых авиарейсов с медицинскими средствами и оборудованием для Франции.