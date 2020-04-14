Проблем с лекарствами в аптеках нет

В эти дни спокойствие граждан во многом зависит от того, как действуют аптечные учреждения, всегда ли можно рассчитывать на то, что привычные препараты вдруг не исчезнут из них.

О том, как сегодня работают аптеки, с какими трудностями сталкиваются, "РГ" беседует с исполнительным директором Национальной фармацевтической палаты Еленой Неволиной.

Елена Викторовна, в каком режиме сегодня работают аптеки? Есть ли перебои с лекарствами?

Елена Неволина: Все аптечные учреждения работают в штатном режиме, перебоев с лекарствами нет, проблемы со средствами индивидуальной защиты пока сохраняются, но в ряде регионов их уже решили, увеличив производство.

Многие, в основном, граждане старше 65 лет не могут посетить аптеку. Кто и как помогает им приобрести нужные лекарства?

Елена Неволина: В основном, конечно, помогают волонтеры. Несмотря на то, что приняты изменения в закон, позволяющие дистанционную продажу лекарств, по сути - их доставку из аптеки до потребителя, к сожалению, подзаконные акты пока не приняты. Надеемся, что на этой неделе их примут. Пока нет и сервиса по выдаче аптекам самих разрешений на эту деятельность, которые упомянуты в законе. Их будет выдавать Росздравнадзор в дополнение к лицензии.

А разве их получат не все аптеки?

Елена Неволина: Все, которые выполнят дополнительные требования - по всей видимости, к их сайтам. Возможно, какие-то ограничения будут и на уровне субъектов Федерации. Ассоциация предприятий интернет-торговли, правда, заявила, что, мол, аптекари не понимают, что такое дистанционная торговля, и что субъектам ее ограничивать нельзя.

Могу только сказать, что торговые учреждения в большинстве своем не понимают, что такое лекарственные препараты - кажется, что ими можно торговать ровно так же, как товарами народного потребления. Но это далеко не так, потому что в магазинах никто не информирует покупателя, что ему делать с макаронами или стиральным порошком. А при продажах в аптеках покупателю дают необходимую информацию о том, какие лекарства нельзя применять бесконтрольно в течение длительного времени, что необходимо прочитать инструкцию и понаблюдать за собой. И если появились какие-то нежелательные побочные эффекты, обратить на них внимание, сообщить врачу или в Росздравнадзор и т.д.

В рамках концепции ответственного самолечения даже безрецептурные препараты можно применять только по совету либо медицинского работника, либо фармацевтического, это очень важно. В законе четко написано, что разрешение получат только аптеки, имеющие лицензию на этот вид деятельности, а не все, кто захочет. Будет правильно, если Миндзрав РФ настоит, что дополнительные требования будут прописаны и в субъектах Федерации, чтобы у того, кто приобрел препарат дистанционно, была информация, куда обращаться в случае каких-то проблем.

Выросла ли такая форма обслуживания, как телефонные консультации?

Елена Неволина: Конечно, сегодня практически во всех регионах плановых приемов в поликлиниках почти нет. И если у человека возникает какой-то медицинский вопрос, он часто с ним приходит или звонит в аптеку. Все аптеки увидели рост обращений именно за консультациями.

А очереди сейчас в аптеках есть?

Елена Неволина: Уже практически нет. Люди увидели, что резкого роста цен не произошло. В марте очереди были обусловлены не столько коронавирусом, сколько падением рубля. Наши потребители грамотные, знают, что такое перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством. И если препарат, который они применяют постоянно, в него не входит, они опасались, что будет резкое подорожание, и закупали его впрок. Рост цен, конечно, есть, но не такой резкий, спрос боле или менее стабильный. Перебоев с поставками в аптеки нет.

Кто те волонтеры, которые помогают аптекам?

Елена Неволина: В большинстве, это студенты в тех регионах, где они есть. В региональных штабах приветствуют волонтерское движение, туда приходят добровольцы, и их направляют на помощь пенсионерам, а у тех, конечно, есть запрос и на покупку лекарств. Когда будут утверждены правительством правила дистанционной продажи, аптеки будут самостоятельно решать, каким образом их доставлять, кого еще привлечь. Желающих помочь очень много - это и службы такси, и курьерские службы, и просто граждане.

В законе до конца года разрешена и продажа рецептурных препаратов. Что это изменит для аптек?

Елена Неволина: В этом есть проблема, потому что наши люди остро реагируют на любую новую информацию о том, что какие-то лекарства можно использовать против коронавируса. Когда сообщили, что эффективны противомалярийные препараты, их все моментально скупили, в основном, через интернет. Хотя их разрешено применять только в стационарах под контролем врача. Потом появилась информация, что в Австралии показал эффективность противопаразитарный препарат. И хотя у нас он зарегистрирован для медицинского применения только в форме крема, а все остальные формы - только для ветеринарного применения, в интернете тут же появилось предложение таблеток - и по всей видимости уже есть заказы, хотя цена высокая. Роскомнадзор, я надеюсь, такие сайты заблокирует, особенно в связи с вступлением в силу поправок по дистанционной торговле. Но тем не менее, не каждый может отличить предложение от лицензированной аптеки и от каких-то неизвестных сайтов. Нужно очень внимательно смотреть, чтобы была ссылка и на номер лицензии, и на физический адрес аптеки, поскольку у нас лицензия выдается именно на адрес.

Есть ли у аптек собственные благотворительные проекты?

Елена Неволина: Конечно, но чаще - у объединений производителей и аптечных сетей. Но некоторые аптеки имеют и свои проекты: скидки, бонусы для покупателей и т.п. До эпидемии медицинские маски продавались практически по себестоимости, а сейчас аптека будет иметь 10 копеек с продажи зарегистрированных масок. Но иначе, как благотворительной деятельностью это не назовешь, потому что эта сумма не покроет затраты даже на кассовое обслуживание: убыток, пусть и небольшой, но аптека будет нести.

Какие еще трудности есть сегодня в работе аптек?

Елена Неволина: К сожалению, не все работодатели, которые отвечают за безопасность сотрудников, обеспечивают их средствами индивидуальной защиты, тем приходится самим шить маски. В некоторых аптеках, особенно в больших городах, есть залы самообслуживания, туда приходят люди разные, в том числе с температурой и признаками ОРВИ, и гораздо чаще, чем в продуктовые магазины. Есть трудности и с тем, что работникам старше 65 лет рекомендовано оставаться на самоизоляции, но у нас есть аптеки, где все сотрудники именно такого возраста, особенно в регионах. Им приходится работать, что тоже повышает риски. И нас по-прежнему не считают частью системы здравоохранения. Если медиков отмечают за то, что они на переднем краю борьбы с эпидемией - и это, конечно, правильно, если выражают благодарность даже курьерам и кассирам универсамов, то о фармацевтах, как всегда, забывают. Это немножко обидно.

Что ж, будем считать, что ваше интервью - тоже своего рода благодарность всем сотрудникам аптек, которые в этот нелегкий период на посту.

Елена Неволина: Да, и спасибо вам за это!

Я нахожусь в самоизоляции на даче, но вчера как раз посетила нашу поселковую аптеку, потому что закончились привычные лекарства. И передо мной пожилой мужчина очень благодарил фармацевта и даже поклонился.

Елена Неволина: Это приятно - слова благодарности никогда лишними не будут. Всем желаю здоровья и хочу заверить, что мы, профессионалы, всегда готовы помочь посетителям аптек всем, чем можем.