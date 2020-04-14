Профессор Амбалов: Что мы должны знать о "нечеловеческом" вирусе

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Юрий Амбалов:

В отличие от ОРВИ и гриппа, при коронавирусной инфекции практически исключены катаральные явления, то есть симптоматические признаки, которые возникают при простуде и острых респираторных инфекциях. Человек не чихает, не сморкается, у него не болит горло. Может покашливать, так как новый вирус поражает легкие. Ощущается стеснение в груди и одышка. Повышается температура. Вроде тоже ОРВИ, но внешне протекает по-другому. Может, потому что инфекция перешла от животных - летучих мышей или змей, то есть это не человеческая болезнь. Ее оригинальность в том, что она смогла приспособиться к нам, что очень опасно. Но не все заболевают. В 80 процентах случаев человек может быть только носителем коронавирусной инфекции. На одного больного приходится примерно десять носителей, заражающих других. Со временем у таких людей появляются защитные антитела. Где-то 12-15 процентов заболевают в легкой форме, они чувствуют слабость и есть небольшая температура. Оставшиеся пять - восемь процентов могут болеть явно.

Дети не болеют

По ТВ объявили, что самый верный симптом - потеря обоняния и слуха.

Юрий Амбалов: Абсолютный фейк.

Говорили, дети не болеют, а могут стать только переносчиками вируса. Теперь идет информация, что он захватывает 40-летних...

Юрий Амбалов: Дети коронавирусной инфекцией болели и болеют. Есть много примеров. Но чаще они просто передают вирус. Здоровый с виду внук пришел к бабушке, принес пирожки, и вскоре она заболела. Сейчас от любимых детей и родственников пожилым людям и тем, у кого есть хронические недуги, надо дистанцироваться, пока все не закончится. В группе риска пожилые и молодые пациенты с хроническими болезнями легких, а также сердечники и гипертоники, так как при высокой температуре организм сопротивляется, мобилизуются все его системы, в том числе сердечно-сосудистая, и в итоге сердце может не выдержать. Среди заболевших COVID-19 молодых довольно много. Недавно умерла шестнадцатилетняя француженка, а в Бельгии - девочка двенадцати лет. Да, молодые легче переносят инфекцию, чем возрастные, но все индивидуально.

Как COVID убивает

Когда у зараженного начинают ярко проявляться симптомы инфекции и он наиболее опасен?

Юрий Амбалов: Когда вирус попадает в человеческий организм, чтобы "завалить" человека, ему нужно размножиться. Конечно, если попало сразу много, хватит трех-четырех дней, чтобы он проявился. Если мало, идет размножение до момента, пока не появятся симптомы. Поэтому инкубационный период может быть разным. В этом периоде человек может быть опасным для окружающих, но сам не всегда заболевает, организм может устоять. Если в течение 14 дней нет симптомов инфекции, значит, не заболел.

Правда ли, что десять процентов врачей заражаются коронавирусом от пациентов? Вообще, как медики, лечащие таких больных, могут себя защитить?

Юрий Амбалов: Может, и двадцать процентов заражаются. В Милане, например, вообще кошмарная цифра инфицирования среди медработников. Речь идет о том, насколько врачи защищены. Отличная защита была у нашего главы государства, помните его желтый костюм, когда он посетил больницу в Коммунарке. Такой костюм - самый современный и надежный, кстати, после снятия он уничтожается. Но врач, работающий по много часов в большом напряжении, может допустить какие-то ошибки. Маску не так поправил и так далее. Для доктора в такой ситуации должна быть защита, как будто его отправляют в космос. В России и в мире этого нет. Есть лишь некие образцы. Сколько врачей может заразиться, зависит от готовности медицинской службы в целом. Китайцы сначала не были готовы, но быстро перестроились. В Ухане, с его двенадцатью миллионами жителей, властям удалось поделить весь город на маленькие квадраты, жители которых не общались друг с другом. Это реально помогло.

В интернете вбрасывается информация, что в медучреждениях тяжелых больных коронавирусом не будут лечить, так как это бесполезно, все внимание только больным в средней и легкой форме.

Юрий Амбалов: Это не так. Потом, смотря что вкладывать в понятие "лечить". У врачей еще нет препаратов, уничтожающих именно этот коронавирус. В больнице инфицированному могут помочь, если у него проблемы с дыханием или сердцем. В частности, сделать ту же искусственную вентиляцию легких. Но все равно может развиться тяжелая форма, и человек умрет. Больным в легкой форме назначается симптоматическое лечение, и они находятся дома. В телефонном режиме информируют о состоянии своего здоровья, их периодически посещает участковый терапевт. Заболевший средней тяжести может лечиться и дома, и в больнице. Но в принципе, и первые, и вторые выздоровеют сами. А тем, у кого тяжелая форма, оказывается постоянное врачебное внимание.

Что убивает вирус

Температура, влажность воздуха, короче, внешние факторы нас спасут?

Юрий Амбалов: Ничего не доказано и не проверено. Просто, к примеру, в Израиле и Южной Корее, где тепло и жарко, не так много людей болеет коронавирусной инфекцией и не так тяжело. В Италии полыхнуло на севере страны, где было до десяти градусов тепла. Это не доказательство, но есть надежда: чем ближе к теплу, тем больше шансов, что вирусу станет плохо. Еще надеемся - будет ярко светить солнце и его ультрафиолетовые лучи будут убивать инфекцию. Меньше шансов, что она сможет передаваться через руки.

Насколько эффективно ношение маски и перчаток для защиты от коронавируса, кому лучше их носить и в каких случаях?

Юрий Амбалов: Маска лучше, чем ее отсутствие, лучшая маска - респиратор. Что касается перчаток, если есть - надевай. А когда вернулся домой, сожги или постирай. Больше всего вируса попадает от больного человека: когда он дышит и кашляет. Если зараженный дотронулся до двери - просто нужно вымыть после прикосновения руки с мылом. Еще один момент, на который никто не обращает внимания. Когда ложитесь спать, желательно вымыть руки и что более странно - надеть перчатки. Потому что в 90 процентах случаев мы прикасаемся к губам, носу и глазам именно во сне.

В 80 процентах случаев человек может быть только носителем вируса

Как он передается

Появились сообщения, что вирусом можно заразиться половым путем...

Юрий Амбалов: Никаких научных доказательств этому нет.

Правда ли, что можно перенести инфекцию на ногах и не знать об этом?

Юрий Амбалов: Сплошь и рядом.

Почему большинство, побывавших за границей, привозят с собой вирус, даже если человек был далеко от эпицентра? Он витает в воздухе?

Юрий Амбалов: Точно не витает. Виновники - вокзалы, аэропорты и самые опасные - самолеты и пароходы, в общем, места большого скопления людей. В самолет воздух подается принудительно. Лучшего для вируса не придумаешь.

Достаточно ли помыть руки с мылом, чтобы полностью убить вирус? Можно ли обеззаразиться одеколоном или водкой?

Юрий Амбалов: Для вируса губительна щелочь, а мыло - это она и есть. Одеколон и водка, только если больше 40 градусов. Лучше борный или салициловый спирт, который продается в аптеках, - у него 70 градусов.

Рецепт от Амбалова

Что нужно есть

Ничто вирус не убивает. Польза от чеснока и лука - когда наелись, люди от вас шарахаются. Что касается лимона, тут все более серьезно. COVID-19 не любит щелочную среду. В ней он погибает. Вот почему наши бабушки при простуде рекомендовали кушать побольше лимончика и пить липовый чай. У него те же свойства. Итак, берете половину среднего по размеру лимона, выдавливаете сок, режете на маленькие куски, заливаете водой и добавляете чайную ложку меда. Пейте в течение дня по глотку.