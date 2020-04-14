Программу помощи ипотечным заемщикам продлили до конца года

Правительство продлило до конца 2020 года возможность реструктуризации с государственной помощью ипотечных кредитов отдельных категорий граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Программа была запущена в 2015 году в рамках антикризисного плана действий кабинета министров. Сейчас ею могут воспользоваться граждане с несовершеннолетними детьми или их опекуны, инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, на иждивении которых находятся лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме. Финансовое условие - среднемесячный совокупный доход семьи после вычета ежемесячного платежа по кредиту не превышает на каждого ее члена двукратной величины прожиточного минимума в регионе, а размер платежа увеличился не менее чем на 30 процентов.

Заключение новых договоров о реструктуризации с господдержкой должно было завершиться в конце прошлого года, однако премьер-министр Михаил Мишустин подписанным постановлением дал на это время до 31 декабря 2020 года.