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Текст:   Владимир Кузьмин 
15:15 14.04.2020

Программу помощи ипотечным заемщикам продлили до конца года

Правительство продлило до конца 2020 года возможность реструктуризации с государственной помощью ипотечных кредитов отдельных категорий граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин заявил о сокращении числа ипотечных кредитов из-за пандемии

Программа была запущена в 2015 году в рамках антикризисного плана действий кабинета министров. Сейчас ею могут воспользоваться граждане с несовершеннолетними детьми или их опекуны, инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, на иждивении которых находятся лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме. Финансовое условие - среднемесячный совокупный доход семьи после вычета ежемесячного платежа по кредиту не превышает на каждого ее члена двукратной величины прожиточного минимума в регионе, а размер платежа увеличился не менее чем на 30 процентов.

Заключение новых договоров о реструктуризации с господдержкой должно было завершиться в конце прошлого года, однако премьер-министр Михаил Мишустин подписанным постановлением дал на это время до 31 декабря 2020 года.

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