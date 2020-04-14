Прокуроры будут контролировать повышение цен на продукты

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам регионов незамедлительно реагировать на завышение цен социально значимых продуктов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, несмотря на то, что в России на время борьбы с коронавирусом введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса, прокуратура и ФАС выработали порядок взаимодействия при нарушении прав граждан.

Как пояснили в Генпрокуратуре, речь идет о проверках поступающей информации о завышении поставщиками и производителями товаров цен на социально значимую продукцию: муку, гречку, сахар и другие. В этой ситуации, как подчеркнули в надзорном ведомстве, прокуроры регионов ориентированы при выявлении фактов нарушений ценообразования на эти продукты, незамедлительно организовывать проверки вместе с антимонопольной службой.