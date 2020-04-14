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14.04.2020 23:41
Рубрика: Экономика

Дело о дорогой еде

Прокуроры заинтересовались гречкой
Текст: Иван Егоров, Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 81(8135)
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам регионов незамедлительно реагировать на завышение цен на социально значимые продукты.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, несмотря на то, что в России на время борьбы с коронавирусом введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса, прокуратура и ФАС выработали порядок взаимодействия при нарушении прав граждан. Как пояснили в Генпрокуратуре, речь идет о проверках поступающей информации о завышении поставщиками и производителями товаров цен на социально значимую продукцию - муку, гречку, сахар и другие. В этой ситуации, как подчеркнули в надзорном ведомстве, прокуроры регионов ориентированы при выявлении фактов нарушений ценообразования на эти продукты незамедлительно организовывать проверки вместе с антимонопольной службой.

Фото: iStock
В Госдуму внесены поправки о госрегулировании цен на продукты

В марте и первую неделю апреля наблюдался существенный рост цен на ряд продовольственных товаров. Так, по данным Росстата, с 31 марта по 6 апреля наибольший рост отмечался у гречневой крупы - 3,5%. В Камчатском крае она подорожала на 21%. Куриные яйца выросли в цене на 3,2%. На сахар-песок цены поднялись на 3,1%. Также росли цены на мясо кур - на 1,8%, свинину и соль поваренную - на 0,6%, консервы овощные для детского питания и пшено - на 0,4%.

За март больше всего цены выросли на сахар-песок - в отдельных регионах рост составил 16 и более процентов. Также существенно подорожала и любимая народом гречка - на 6,2%.

По данным Руспродсоюза, о намерениях повысить отпускные цены на 5-20% в начале апреля заявили многие поставщики продуктов питания. При этом ряд производителей продуктов питания обвинили торговые сети в накрутке цен. Например, по данным "Теплиц России", на огурцы торговая наценка достигает 300%. На прошлой неделе фракция "Единой России" в Госдуме предложила проработать механизм ограничения цен на продукты. По мнению депутатов, наценку на каждом этапе товаропроводящей цепочки нужно ограничить 10%. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал идею.

Ряд производителей продуктов питания обвинили торговые сети в накрутке цен

А 14 апреля законопроект об ограничении торговых наценок на отдельные виды продуктов питания внесла группа депутатов от "Справедливой России".

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Авторы документа предлагают установить предел в 20% к отпускной цене организации оптовой торговли данными товарами и 50% к фактической отпускной цене производителя таких товаров. Торговая наценка может быть ограничена в отношении таких продуктов, как говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное и подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок и других.

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