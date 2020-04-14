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14.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Психолог посоветовала бизнесу сменить траекторию развития

Текст: Екатерина Петрова
Временная приостановка работы бизнеса, страх банкротства, финансовые потери - для большинства российских предпринимателей ситуация с пандемией коронавируса стала еще одним испытанием на прочность. В это период важно не уйти в пассив, а постараться мобилизовать ресурсы. Один из вариантов - вдохновляться примерами смелых, рисковых людей. Ведь как показывает мировой опыт, именно в кризисные периоды появлялись новые миллионеры, рассказала "РГ" психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Любой кризис следует расценивать, как возможность для развития, скачка вверх. "Бизнесу нужно понимать, что кризис - это шанс, который нужно найти и использовать. То есть слабое сделать сильным. Нужно сменить траекторию и не отталкиваться от позиции лишь поиска способа выживания", - советует Ольга Маховская.

Фото: iStock
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Одним из мотиваторов успеха может стать использование позитивных установок, которые исходят от своего "я". Фразы "я смогу", "я придумаю", "у меня все получится" являются простыми и при этом действенными формулами успеха. В свою очередь, члены семьи должны поддержать главного кормильца. Особенно, если бизнес оказался на грани банкротства. "Исследования показывают, что потеря бизнеса по шкале стресса приближена к потере близкого человека. Мы говорим об этапе схлопнувшихся горизонтов. Его уже прочувствовали многие", - отмечает Маховская.

Однако после небольшой паузы, восстановления сил, нужно спокойно оценить ситуацию, постараться восстановить контакты и вновь приниматься за дело. Не исключено, что есть шансы переверстать бизнес, подойти к его организации более расчетливо. Помогут в этом современные технологии. По словам психолога, на руку сыграет развитие онлайн-сферы. "Увеличилось количество опций, когда практически любой бизнес может уйти в онлайн-измерение. Это поможет легче перенести пандемию", - уверена Маховская. Ведь искать новые решения и подходы, партнеров по бизнесу, в том числе международных, стало в разы проще.

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