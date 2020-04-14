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14.04.2020 20:39
Рубрика: Власть

Пик не пройден

Владимир Путин: Система здравоохранения должна работать как единый механизм
Текст: Кира Латухина, Галина Мисливская
Российская газета - Неделя № 82(8136)
Владимир Путин предупредил власти на местах, что будет расценивать как преступную халатность неэффективное расходование времени, которое у них есть для того, чтобы подготовиться к росту заболеваемости коронавирусом.
Владимир Путин провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в формате видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Владимир Путин провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в формате видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в формате видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

В ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, президент отметил, что хотя ситуация с заболеваемостью в России выглядит лучше, чем во многих других странах, расслабляться не стоит, поскольку пик еще не пройден даже в столице.

С губернаторов спросят строго

"Другие регионы отстают от Москвы на 3-4 недели. Это значит, что у них у всех есть еще запас времени. Но этот запас может быстро таять. Его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом", - подчеркнул глава государства. Он предупредил, что будет очень строго подходить к тем, кто не бросит на борьбу с инфекцией все силы и средства. "Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. Не только административного характера", - заявил Путин.

Глава государства также прокомментировал сообщения о вспышках заболеваемости в отдельных регионах. "Это результат разгильдяйства, я считаю, по-другому не могу это назвать", - сказал он и попросил специалистов на местах, губернаторов, врачей, глав предприятий "относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей самым серьезным образом".

Стратегия и тактика против COVID

"Обстановка меняется практически ежедневно. И, к сожалению, не в лучшую сторону, - констатировал президент. - Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни". Ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все действия - и профилактические меры на местах, и организация работы системы здравоохранения - должны быть выстроены оптимально, "с запасом" и с учетом всех факторов, указал президент.

Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Путин назвал территории с повышенными рисками - Москва, Подмосковье, крупные города, включая миллионники, и поинтересовался дополнительными мерами безопасности и защиты здоровья граждан, которые там предпринимаются. "Чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней", - объявил президент, попросив правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, докладывать ему ежесуточно.

"Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам", - поручил Путин. "Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм", - заявил он и обратил внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, частных клиник.

Президент призвал эффективно задействовать все ресурсы и рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях. Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медиков, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы. В Москве и ряде других регионов сотрудники "скорой помощи", поликлиник, больниц последние недели работают в режиме крайне высокой напряженности и нагрузки, оценил Путин и попросил доложить, как идет формирование дополнительных медбригад.

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Глава государства напомнил, что надо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, профильных вузов и училищ. Такие специалисты должны получать все доплаты за особые условия работы и средства индивидуальной защиты, указал президент. "Я знаю, что не всегда этого достаточно. Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить", - заявил он и предложил подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медиков, оборудования и лекарств, применяемых при лечении коронавируса.

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Идет по нарастающей

За последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста количества заболевших - на уровне от 16 до 18 процентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания", - заметила вице-премьер. "К сегодняшней дате прошло уже два инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, практически с месячного периода, страны начинают мерить либо фиксировать рост заболевания или переход его на соответствующее плато", - продолжила она. "Нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато и мы уже имели какую-то более или менее устойчивую тенденцию, за которой могли бы наблюдать и по ней корректировать свои действия далее", - сказала Голикова.

Вице-премьер сообщила, что должно быть развернуто 95 тысяч коек во всех регионах, и из них 40 тысяч уже есть. "Мы бы создали еще дополнительный резерв, который пока не будем распределять по регионам, а он будет существовать у нас для страховки", - сообщила Голикова. Также Москва "разворачивает" около 40 поликлиник, чтобы на ранней стадии диагностировать заболевание и определить, нужна ли госпитализация, пояснила она.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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"Мы видим сегодня положительную динамику по выработанной тактике по снятию пациентов с искусственной вентиляции легких. Фактически ежедневно такие цифры пополняются", - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он сообщил и другую позитивную новость: российская компания разработала лекарство и произвела первую партию для клинических испытаний, которые состоятся не позднее чем через 10-12 суток.

По сравнению с другими странами, столкнувшимися с коронавирусом, Россия выглядит пока гораздо более предпочтительно, оценил Путин: "Это, конечно, результат и организации системы здравоохранения в стране". "Не только потому, что к нам позже это пришло. Это результат хорошей подготовки медицинского персонала", - сказал он, добавив, что проблем очень много и "особенно хвастаться нечем и ни к чему". "В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве", - констатировал глава государства, добавив, что считает оправданными меры городских властей. Президент призвал до конца отработать все технические и административные вопросы, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан.

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