Президент заявил о необходимости экстраординарных мер по борьбе с COVID-19

Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни практически во всем мире, на экономику, социальную сферу, снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые и сырьевые рынки, констатировал президент РФ. "Существенно возрастает нагрузка на систему здравоохранения, требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции", - заявил он.
И в некоторых странах "пятерки" действительно принимаются чрезвычайные меры. "Понятно, что эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Именно такие - коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках: и в ООН, и в "Группе двадцати", и в СНГ", - напомнил российский президент, назвав крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС.
В принятом лидерами совместном заявлении идет речь об организации работы в рамках Союза в условиях распространения коронавирусной инфекции. Путин рассказал, что делается в России для борьбы с COVID-19 и минимизации последствий пандемии для экономики. Действует координационный совет во главе с правительством, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения вируса, рабочая группа Госсовета координирует работу в регионах.
"По оценкам экспертов, пик заболеваемости в России еще не пройден. На 13 апреля в России зафиксировано 18328 случаев заражения. К сожалению, из жизни ушли 148 человек. Вылечились - 2558", - привел цифры президент. "Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции. В большинстве российских регионов введен режим самоизоляции или карантина для снижения темпов эпидемии. До 30 апреля по всей стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы", - отметил он.
Увеличиваются объемы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей, значительные средства направлены на развертывание инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники. По линии Минобороны строятся 16 специализированных госпиталей, которые будут сданы в ближайшее время, причем ими смогут пользовать не только военнослужащие. Рассказал президент и о дополнительных выплатах медикам, и о поддержке граждан, прежде всего, семей с детьми, временно безработных, тех, кто столкнулся с существенным сокращением доходов.
"Общий объем средств, выделяемых правительством на минимизацию негативных последствий эпидемии, достигает 1,2 процента ВВП. Такой же объем содействия предусмотрен и Центральным банком", - привел цифры Путин. Целевая помощь оказывается предприятиям, прежде всего тем, которые сохраняют занятость, на полгода предоставлена отсрочка по налогам, страховым платежам. "Мы, разумеется, думаем над следующими шагами поддержки экономики", - добавил он.
Многое делается и для того, чтобы вернуть граждан РФ, оказавшихся в разгар эпидемии за границей. Организуются специальные чартерные рейсы, вернувшиеся помещаются на карантин, а тех, кто ждет вылета на родину, поддерживают материально. Россия также старается помочь остро нуждающимся странам и продолжит эту работу. Кроме того, идет активная работа над лекарствами и вакцинами, и Путин надеется, что уже в ближайшее время Москва сможет поделиться полученными результатами.
Президент РФ особо отметил антикризисную работу по линии ЕАЭС.
"Приняты принципиальные решения, направленные на минимизацию последствий распространения коронавируса, поддержание стабильной социально-экономической обстановки в наших государствах", - сказал он. Для импорта социально значимых товаров открыт зеленый коридор, и глава государства согласился с коллегами в том, что надо подумать над расширением этой практики. Правительства стран "пятерки" условились сообща принимать меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных медпрепаратов и техники, социально значимых товаров, чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке.
"Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей, в целом поддержать промышленное производство наших стран, те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях эпидемии. Речь идет, прежде всего, о воздушном транспорте, туризме, гостиничном бизнесе, сфере развлечений и досуга, общественного питания, культуры и спорта", - заявил российский лидер.
"Методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций", - заявил Путин и призвал начать разработку мер системного характера, которые создадут условия для экономического развития. Речь идет, в частности, об активизации цифровизации в сфере логистики, таможенных и налоговых процедур. Также востребовано взаимодействие центробанков "пятерки" по вопросам смягчения параметров кредитования предприятий реального сектора, расширения безналичных и быстрых платежей, дистанционного получения банковских услуг.
Заседание Высшего совета запланировано на 19 мая. Готовится проект стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, и Путин предложил с учетом приобретаемого в условиях пандемии опыта усилить положения, которые касаются сотрудничества в области здравоохранения, оценить, насколько имеющиеся механизмы позволят в случае повторения подобных критических ситуаций действовать более оперативно, более слаженно и с большей отдачей.