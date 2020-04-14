Президент заявил о необходимости экстраординарных мер по борьбе с COVID-19

Для борьбы с пандемией коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС в формате видеоконференции. Он призвал коллег по "пятерке" усилить интеграцию в сфере здравоохранения и начать разработку мер по восстановлению экономического развития. Также российский лидер рассказал, что работа над лекарством идет хорошо, и он надеется, что в ближайшее время Москва сможет им поделиться со странами Союза.

Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни практически во всем мире, на экономику, социальную сферу, снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые и сырьевые рынки, констатировал президент РФ. "Существенно возрастает нагрузка на систему здравоохранения, требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции", - заявил он.

И в некоторых странах "пятерки" действительно принимаются чрезвычайные меры. "Понятно, что эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Именно такие - коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках: и в ООН, и в "Группе двадцати", и в СНГ", - напомнил российский президент, назвав крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС.

В принятом лидерами совместном заявлении идет речь об организации работы в рамках Союза в условиях распространения коронавирусной инфекции. Путин рассказал, что делается в России для борьбы с COVID-19 и минимизации последствий пандемии для экономики. Действует координационный совет во главе с правительством, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения вируса, рабочая группа Госсовета координирует работу в регионах.

"По оценкам экспертов, пик заболеваемости в России еще не пройден. На 13 апреля в России зафиксировано 18328 случаев заражения. К сожалению, из жизни ушли 148 человек. Вылечились - 2558", - привел цифры президент. "Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции. В большинстве российских регионов введен режим самоизоляции или карантина для снижения темпов эпидемии. До 30 апреля по всей стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы", - отметил он.

Увеличиваются объемы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей, значительные средства направлены на развертывание инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники. По линии Минобороны строятся 16 специализированных госпиталей, которые будут сданы в ближайшее время, причем ими смогут пользовать не только военнослужащие. Рассказал президент и о дополнительных выплатах медикам, и о поддержке граждан, прежде всего, семей с детьми, временно безработных, тех, кто столкнулся с существенным сокращением доходов.

"Общий объем средств, выделяемых правительством на минимизацию негативных последствий эпидемии, достигает 1,2 процента ВВП. Такой же объем содействия предусмотрен и Центральным банком", - привел цифры Путин. Целевая помощь оказывается предприятиям, прежде всего тем, которые сохраняют занятость, на полгода предоставлена отсрочка по налогам, страховым платежам. "Мы, разумеется, думаем над следующими шагами поддержки экономики", - добавил он.

Многое делается и для того, чтобы вернуть граждан РФ, оказавшихся в разгар эпидемии за границей. Организуются специальные чартерные рейсы, вернувшиеся помещаются на карантин, а тех, кто ждет вылета на родину, поддерживают материально. Россия также старается помочь остро нуждающимся странам и продолжит эту работу. Кроме того, идет активная работа над лекарствами и вакцинами, и Путин надеется, что уже в ближайшее время Москва сможет поделиться полученными результатами.

Президент РФ особо отметил антикризисную работу по линии ЕАЭС.

"Приняты принципиальные решения, направленные на минимизацию последствий распространения коронавируса, поддержание стабильной социально-экономической обстановки в наших государствах", - сказал он. Для импорта социально значимых товаров открыт зеленый коридор, и глава государства согласился с коллегами в том, что надо подумать над расширением этой практики. Правительства стран "пятерки" условились сообща принимать меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных медпрепаратов и техники, социально значимых товаров, чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке.

"Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей, в целом поддержать промышленное производство наших стран, те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях эпидемии. Речь идет, прежде всего, о воздушном транспорте, туризме, гостиничном бизнесе, сфере развлечений и досуга, общественного питания, культуры и спорта", - заявил российский лидер.

"Методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций", - заявил Путин и призвал начать разработку мер системного характера, которые создадут условия для экономического развития. Речь идет, в частности, об активизации цифровизации в сфере логистики, таможенных и налоговых процедур. Также востребовано взаимодействие центробанков "пятерки" по вопросам смягчения параметров кредитования предприятий реального сектора, расширения безналичных и быстрых платежей, дистанционного получения банковских услуг.

Заседание Высшего совета запланировано на 19 мая. Готовится проект стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, и Путин предложил с учетом приобретаемого в условиях пандемии опыта усилить положения, которые касаются сотрудничества в области здравоохранения, оценить, насколько имеющиеся механизмы позволят в случае повторения подобных критических ситуаций действовать более оперативно, более слаженно и с большей отдачей.