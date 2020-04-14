Центр занятости населения предлагает более 40 тысячи вакансий для москвичей

Пандемия изменила московский рынок труда. Большинство компаний приостановили набор специалистов и заморозили вакансии. На помощь москвичам, нуждающимся в работе, приходит центр занятости "Моя работа", который на сегодняшний день предлагает более 40 тысяч новых вакансий.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Рынок труда Москвы самый масштабный и диверсифицированный в России. И даже сейчас, когда ситуация сильно изменилась из-за эпидемии в городе, отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов. Мы понимаем, что многие предприятия вынуждены сокращать персонал, и люди могут оказаться в непростом финансовом положении. Поэтому наши центры занятости "Моя карьера" сейчас активно работают с крупнейшими работодателями и помогают в поиске работы всем желающим. Только за последние две недели на сайте центра появилось 44 тысячи новых вакансии, и уже более тысячи человек нашли работу в период эпидемии.

Выше всего в столице сейчас спрос на логистов всех уровней, курьеров, операторов контакт-центров, менеджеров по онлайн продажам, водителей грузовиков, комплектовщиков. Есть вакансии в IT-сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, а также аналитики big data и разработчики искусственного интеллекта. Так, телекоммуникационная компании ZTE подбирает разработчика программного обеспечения с зарплатой от 120 тысяч руб.

Курьеров сейчас ищут компании Яндекс.Еда и Delivery Сlub (средняя заработная плата 50-60 тысяч руб.), продавцов-кассиров - ретейл-сети METRO, "Перекресток", "Пятерочка", "Магнит" (заработная плата от 25 до 55 тысяч руб.), кладовщиков/комплектовщиков ищет "Яндекс.Лавка" и "Лента" (средняя заработная плата 30-40 тысяч рублей).