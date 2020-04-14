Провал грунта в селе Дедилово Тульской области продолжает расширяться, сообщили местные жители. От дома до края пропасти осталось всего около десяти метров. Люди крайне обеспокоены ситуацией.

- За зиму ширина провала увеличилась на десять метров в сторону дома. Нам обещали, что проблему изучат и провал начнут засыпать. Но за год ничего не сделано. Они ждут, когда дом под землю свалится? Или начнут суетиться, когда провал образуется под каким-нибудь социальным объектом? Только и остается, что молиться - лишь бы не детский сад или школа, - возмущается местный активист Валерий Шемякин.

Напомним, ЧП случилось почти год назад - в ночь на девятое мая в селе Дедилово, на улице Сурельникова (см. "Близки к провалу" - "РГ" от 21 мая 2019 года). На земельном участке дома N 25, примерно в двадцати метрах от жилого строения, сад и огород ушли под землю: образовалась яма диаметром около тридцати метров и глубиной с пятиэтажный дом. После этого на место приезжали самые разные комиссии - от спасателей МЧС и чиновников до специалистов независимого центра подземных исследований из Москвы. Глава региона потребовал взять под контроль все территории, находящиеся в зонах бывших шахт, и отслеживать их состояние. Кроме того, губернатор Алексей Дюмин обратился к главе Минприроды РФ с предложением для предотвращения подобных ЧС "сформировать при министерстве рабочую группу по изучению геологических процессов на территории Тульской области, выработке решений по характеру и видам работ, необходимых для исключения негативных последствий, а также по обеспечению этих работ федеральным финансированием".

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минприроды, еще в мае прошлого года центр "Тула-Геомониторинг" провел оперативное обследование провала. Тогда же был сделан вывод: главной причиной обрушения земли стало "вымывание пород подземными водами". Была определена средняя плотность карстовых форм, подготовлена карта пораженности территории региона оползневыми процессами, выделены области возможной их активации. "На летний и осенний периоды 2019 года установлена низкая активность карстов", - сообщили специалисты.

Прокуратура вынесла представление в адрес главы администрации Киреевского района еще в декабре прошлого года

Заключение о том, что в ближайшее время новых провалов не ожидается, явно успокоило чиновников. Нельзя сказать, что ничего не делалось. Так, была создана межведомственная рабочая группа под председательством замгубернатора, в которую вошли представители МЧС России, Роснедра, комитета Тульской области по региональной безопасности. В августе состоялось ее первое заседание. Как сообщил "РГ" глава Минприроды Тульской области Юрий Панфилов, регион включен в план работ ФГБУ "Гидроспецгеология" по изучению недр на 2020 год: "запланированы оценка влияния карстовых процессов на территорию Тульской области, формирование предложений по характеру и видам работ, необходимых для исключения негативных последствий".

Если на федеральном и региональном уровнях определенные шаги по предотвращению ЧС на территории области были сделаны, то активность муниципальных властей на ограждении провала закончилась. Так, в декабре прошлого года прокуратура вынесла представление в адрес главы администрации Киреевского района. Прокурор ссылается на технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий АО "Тула ТИСИЗ". В частности, специалисты предупреждают, что склоны воронки будут обрушаться и ее диаметр увеличиваться.

"С целью минимизации негативных последствий от приближения воронки к жилому дому, за счет увеличения ее размеров при обрушении бортов, рекомендуется срочно засыпать ее глинистыми грунтами. Для эксплуатации жилого дома рекомендуется разработать мероприятия по засыпке провала, недопущению бурения новых водозаборных скважин вблизи территории, недопущению интенсивных поливов и утечек из водонесущих коммуникаций, организации системы мониторинга за развитием карстово-диффузных процессов и техническим состоянием конструкций жилого дома", - говорится в документе. Замечу, что эти рекомендации были даны по окончании исследований еще в июле.

Зампрокурора района Марина Ратникова отмечает, что администрацией Киреевского района все же были "приняты определенные меры в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией". Но муниципалитет возвратился к проблеме провала только в октябре. На комиссии по ЧС районные чиновники наконец решились попросить у области денег "на проведение работ по мониторингу объекта и разработку технического проекта рекультивации". Лишь осенью направляются соответствующие запросы по коммерческим предложениям.

Однако, как следует из представления прокурора, даже к концу декабря "в бюджете муниципального образования Киреевский район денежные средства на указанные цели не предусмотрены ни в текущем году, ни в плановом периоде 2020-го". Оставался в подвешенном состоянии и вопрос финансирования из областного бюджета. Прокуратура делает вывод: районная администрация не принимает никаких мер для предотвращения ЧС и ликвидации последствий провала. "Основной причиной выявленных нарушений закона является ненадлежащее его исполнение ответственными должностными лицами администрации муниципального образования", - говорится в документе.

Спустя еще три месяца расстояние между провалом и домом сократилось вдвое. На запрос "РГ" из Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области пришел ответ: "По информации администрации муниципального образования Киреевский район, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с увеличением диаметра и глубины воронки карстового провала, рассмотрен вопрос выделения из бюджета района на 2020 год денежных средств в размере 300 тысяч рублей, также направлен запрос коммерческого предложения на разработку проекта ликвидации карстового провала в селе Дедилово в адрес АО "Тулаоргтехстрой".

Кстати

Рекультивация провала планируется в рамках государственной програм-мы "Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". На эти цели выделено 35 миллионов рублей.