15 апреля полиция получит право проверять пропуска у всех, кто ездит по Москве на транспорте. Если нет кода - получайте 4 тыс. руб. штрафа. В то же время, как сообщил "РГ" заслуженный адвокат и глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, патрульным дана инструкция - не наказывать всех поголовно. Полиция должна не просто "штамповать" протоколы, а рассматривать каждую ситуацию индивидуально, отмечает правовед.

Наказывать всех поголовно за отсутствие пропуска полиция не будет, но все же лучше его сделать. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

А ситуации могут быть разными. Например, онкобольной едет на плановую терапию в клинику, но у него не получилось оформить пропуск. Или надо срочно помочь пожилым родственникам на даче. Условно: котел отопления сломался, лампочка перегорела. Да мало ли что может случиться! А ты не зарегистрирован на mos.ru, в справочную мэрии не удается дозвониться, с SMS-командами никак не разберешься. "РГ" уже писала, что 90% обращений на номер 7377 оказались с ошибками. Больше 3 миллионов пропусков оформили, но почти треть аннулировали, сообщил 14 апреля департамент информационных технологий. И не только из-за недостоверных данных, но и из-за банальных опечаток.

Что же делать, если надо ехать, а пропуска по каким-то причинам оформить не удалось? "Утвержденный порядок не предусматривает никаких ограничений, - заявил "РГ" председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы Александр Семенников. - Если случилось что-то непредвиденное, обращайтесь в экстренные службы". Так что же, сидеть дома, пока, не дай Бог, скорая отыщет дачу пожилого родственника или соседа? А плановые медпоездки, с ними как быть без пропуска? На ту же химиотерапию "скорая" вряд ли повезет без обострения.

По мнению Анатолия Кучерены, в подобных случаях можно и нужно объяснять ситуацию полицейским. Весьма вероятно, что офицер войдет в положение и просто ограничится предупреждением. Есть указание - разделять злостных нарушителей от вежливых интеллигентных людей, у которых просто не получилось оформить пропуск, напомнил глава Общественного совета при МВД. По возможности рекомендовано в таких случаях ограничиваться предупреждением. Поэтому как бы вы ни волновались, старайтесь разговаривать с полицией уважительно. "Покажите полицейскому свой телефон, - рекомендует столичный адвокат Владимир Постанюк. - Это будет доказательством того, что вы пытались отправить SMS на номер 7377, выполнили обязанность, но код не сгенерился. В таком случае, возможно, получите просто предупреждение. А возможно, и его не получите". Возможно - ключевое слово. Александр Семенников подчеркивает: такие ситуации законом не регламентированы. По сути, в силу вступает человеческий фактор. Как тот или иной наряд войдет в ваше положение - так и будет. Если, по-вашему, штраф наложен незаконно, его можно обжаловать, подчеркивает Анатолий Кучерена. Шансы на это, впрочем, тоже трудно оценить.

Конкретно

Итак, надо срочно ехать, а пропуска нет. Вас останавливает полицейский. Вы:

1. Вежливо разговариваете

2. Отвечаете на все вопросы

3. Объясняете ситуацию

4. Показываете телефон с ошибкой отправки SMS на номер 7377

Далее возможны два варианта.

1. На вас составляют протокол. В этом случае нужно попытаться доказать свою правоту в суде или прокуратуре.

2. С вами проводят профилактическую беседу. Вы быстро едете по срочным делам и уже в спокойной обстановке оформляете пропуск.