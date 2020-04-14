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14.04.2020 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Девушка из Твери отдала за снятие порчи 96 тысяч рублей

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Тверские полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств.

Фото: iStock
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В УМВД по Тверской области сообщили, что пострадавшей оказалась 25-летняя жительница Твери. Со слов девушки, к ней на улице подошла пожилая женщина, заявившая, что видит на девушке сглаз и готова помочь от него избавиться. В итоге все закончилось традиционно для таких случаев: "спасительница" похитила у жертвы крупную сумму денег (в данном случае 96 тысяч рублей) и скрылась.

- Оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась 65-летняя ранее судимая местная жительница, цыганка по национальности, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции также сообщили, что подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, полицейские проверяют причастность задержанной к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь

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