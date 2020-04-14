Госдума одобрила эксперимент по внедрению искусственного интеллекта

Инициативу внесли первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и член думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Белых.

Эксперимент стартует с 1 июля 2020 года и продлится пять лет. Он предполагает установление специального правового регулирования. Условия и требования будут регламентироваться столичным правительством.

Чтобы принять участие в эксперименте, юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут подать заявку.

По результатам эксперимента в правительство РФ планируется представить предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство.

- Принятие законопроекта позволит значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, - указали разработчики.