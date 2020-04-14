С началом пандемии коронавируса у поклонников загородных домов появилось много аргументов в пользу жизни на природе. Еще бы! Попробуй поспорь, где лучше сидеть в самоизоляции: в собственном коттедже с лужайкой или в тесной квартире многоэтажки? Риелторы подтверждают - спрос на аренду и покупку дач и домов этой весной гораздо выше обычного. А тут еще и столичные власти подогрели интерес - приняли закон, по которому выкупить землю под частными домами теперь можно всего за 40% от кадастровой стоимости.

Если взять строительство в свои руки, то можно здорово сэкономить . Как на самой стройке, так и на оформлении всех документов. Фото: smolaw11 / istock

Усадьба с молотка

У многих наверняка от этой новости приподнялась бровь - ну какие же свои дома в Москве? Особняки в Серебряном Бору или поселке художников на Соколе за сотни миллионов рублей? Это для избранных... Там да, но есть ведь еще и Новая Москва! Деревень и садовых товариществ там хватает, а доехать можно как и в центре города - на метро или электричке. Недаром спрос на землю растет год от года, подтверждает глава департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, интерес к аренде городской земли под постройку частных домов за последние три года вырос в 10 раз!

"Это объясняется не только развитием инфраструктуры районов, где находятся городские земли, но и достаточно низкой ценой: по итогам аукционов средняя годовая арендная плата за участок площадью 10 соток в одном из самых популярных округов - ТиНАО - обходится в 243 тысячи рублей", - поясняет Гаман.

Эти деньги победитель аукциона заплатит за год аренды, при этом на стройку ему дается полтора года. После оформления дома в собственность участок можно было выкупить по кадастровой цене либо оставить в долгосрочной аренде на 49 лет и платить 0,1% от кадастровой стоимости в год. Второй вариант считался гораздо выгоднее.

Дело в том, что средняя кадастровая цена участка в 10 соток в Новой Москве - 2,7 млн рублей. Выкупать - значит нужно сразу целиком выкладывать всю эту сумму. А если брать в долгосрочную аренду, то платить в год всего 2,7 тысячи рублей. Теперь же по новому закону выкупить участок можно за 40% кадастровой стоимости, то есть всего за 1,08 млн. Вполне приемлемая цена за землю в границах столицы.

Интерес к городской земле под постройку частных домов за последние три года вырос сразу в 10 раз

Коттедж возле метро

Новый закон уже начал действовать. Речь в нем идет об участках для индивидуального жилищного строительства, подсобного хозяйства и садоводства - только на них можно построить личный капитальный дом. Правом льготного выкупа могут воспользоваться как те, кто давно арендует у города землю, так и те, кто еще только строится или присматривает участок.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал "РГ", что в марте и апреле земельные аукционы отменили из-за карантина: "Но в феврале средняя конкуренция на торгах выросла в три раза по сравнению с прошлым годом - с полутора до пяти участников на лот. Среди участников есть и жители Москвы, и люди из других регионов. Сейчас на аукционы выставлены три земельных участка в границах "старой" Москвы и семь на присоединенных территориях".

ТиНАО у москвичей пользуется популярностью по двум причинам. Во-первых, там есть из чего выбирать, а цены ниже. В остальных округах кадастровая стоимость участка - в среднем 17 млн рублей. Во-вторых, на присоединенных территориях быстро развивается инфраструктура - открываются новые станции метро, дороги, школы, поликлиники и многое другое. Благодаря этому можно жить в своем доме за городом, но иметь московскую прописку и на работу ездить в подземке.

Экономия - больше миллиона

Впрочем, спросом пользуются и отдаленные районы ТиНАО. Москвич Юрий Христофоров, к примеру, арендовал на городских торгах сразу два участка в деревне Тетеринки в Троицком округе столицы - они расположены вплотную друг к другу. Он построил на них два небольших дома, чтобы переехать большой семьей из съемной квартиры. Договор долгосрочной аренды пока заключил только на один участок - в этой процедуре много формальностей и нередко возникают проблемы, признается он. О выкупе даже не думал - слишком дорого. Но когда узнал от корреспондента "РГ" о новом законе, сразу начал считать: "60-процентная скидка? Есть о чем подумать. Ведь цена моей земли с 1,7 млн снижается до 680 тысяч рублей".

Согласны с Юрием и другие москвичи, построившие собственные дома. На интернет-форумах они признаются, что при строительстве своего дома редко удается уложиться в бюджет, поскольку в процессе возникают новые расходы. "В итоге к концу стройки не остается денег на выкуп земли и участок приходится арендовать. И ты вроде и хозяин земли, и дом построил, а продать его или завещать не можешь", - огорчаются они. "Принятие закона расширило права москвичей, повысится и спрос на землю", - уверен Максим Гаман.

Кстати

Где искать участок

Вы задумались о покупке земли у города? Посмотреть варианты можно на инвестиционном портале столицы investmoscow.ru - сейчас там доступны 10 участков под индивидуальное жилое строительство как в "старой" Москве, так и в деревнях ТиНАО Сатино-Русское, Сальково, Ясенки, Бакланово и других. Там же можно выяснить, как стать участником торгов и подать заявку на участие в аукционе или осмотр выбранного участка. Правда, из-за карантина эта функция пока недоступна.