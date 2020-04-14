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14.04.2020 10:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва делится опытом с регионами по работе с коронавирусной инфекцией

Текст: Любовь Проценко

В борьбе с коронавирусом регионам страны помогают столичные власти. Вместе со своим информационным центром правительство Москвы регулярно проводят вебинары для органов исполнительной власти регионов. Они посвящены актуальным темам подготовки системы здравоохранения к эпидемии коронавируса. Опытом с региональными специалистами делятся в основном московские практики.

В частности, 4 апреля на вебинаре о подготовке стационара к приему больных с коронавирусной инфекцией поделились своим опытом главные врачи больниц в Коммунарке и ГКБ N52 Денис Проценко и Марьяна Лысенко.

Фото: sobyanin.ru
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Об организации и подготовке отделения лучевой диагностики, а также алгоритмах действий медицинского персонала при проведении лучевых исследований диагностике коронавирусной инфекции рассказал директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы и главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике минздравоохранения РФ в ЦФО Сергей Морозов.

Практикующие специалисты также провели два вебинара по организации работы первичного медицинского звена для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и по организации сбора информации о первом круге контактов с заболевшими COVID-19.

Опыт Москвы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассматривается как успешный и эффективный, поэтому вебинары пользуются большой популярностью у регионов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

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