Москва делится опытом с регионами по работе с коронавирусной инфекцией

В борьбе с коронавирусом регионам страны помогают столичные власти. Вместе со своим информационным центром правительство Москвы регулярно проводят вебинары для органов исполнительной власти регионов. Они посвящены актуальным темам подготовки системы здравоохранения к эпидемии коронавируса. Опытом с региональными специалистами делятся в основном московские практики.

В частности, 4 апреля на вебинаре о подготовке стационара к приему больных с коронавирусной инфекцией поделились своим опытом главные врачи больниц в Коммунарке и ГКБ N52 Денис Проценко и Марьяна Лысенко.

Об организации и подготовке отделения лучевой диагностики, а также алгоритмах действий медицинского персонала при проведении лучевых исследований диагностике коронавирусной инфекции рассказал директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы и главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике минздравоохранения РФ в ЦФО Сергей Морозов.

Практикующие специалисты также провели два вебинара по организации работы первичного медицинского звена для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и по организации сбора информации о первом круге контактов с заболевшими COVID-19.

Опыт Москвы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассматривается как успешный и эффективный, поэтому вебинары пользуются большой популярностью у регионов.