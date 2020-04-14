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14.04.2020 13:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москвичам помогут бороться с коронавирусом врачи из Китая

Текст: Любовь Проценко
Двадцать три тонны гуманитарной помощи поступило в российскую столицу из Китайской Народной Республики для борьбы с эпидемией COVID-19. Прислала ее провинция Хэйлунцзян, а доставить помог Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Привезли москвичам более 220 тысяч медицинских масок, более 100 тысяч перчаток, 2,5 тысячи одноразовых защитных костюмов, 5 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, более 200 тепловизоров и другие средства первой необходимости при борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Оборудование и спецодежду передали Департаменту здравоохранения Москвы для дальнейшего распределения в медучреждения столицы.Прибыла в Россию и делегация китайских врачей во главе с зампредседателя Народного политического консультативного совета провинции Хэйлунцзян Хао Хуэйлуном.

Высококвалифицированные вирусологи, эпидемиологи и медицинские эксперты поделятся с московскими коллегами накопленным опытом в борьбе с опасным вирусом. "Традиционная дружба между Китаем и Россией охватывает все сферы стратегического взаимодействия. Мы никогда не забудем, что во время пика распространения коронавируса в Китае российская сторона оказала нам серьезную поддержку. В России сейчас тоже очень тяжелое время, но мы уверены, что победим вирус вместе с российскими друзьями", - сказал руководитель делегации Хао Хуэйлун.

По словам посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, посольство плотно работает с российскими медорганизациями: "У наших специалистов накоплен полезный опыт в борьбе с эпидемией. Они готовы в трудное время консультировать российских специалистов".

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Напомню, Россия ранее в начале февраля также отправила более 23 тонн гуманитарного груза в город Ухань. Это были медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая. Поблагодарил китайцев за помощь министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин:

- Мы благодарны китайской стороне, что в столь непростой период нам оказывают консультативную помощь. Взаимодействие китайских врачей с ведущими клиниками Москвы, принявшими на себя серьезный удар, поможет предотвратить обострение ситуации. Эта помощь имеет не только практическое, но и важное символическое значение: это дружба и взаимоподдержка стран, оказавшихся в тяжелой эпидемиологической обстановке.

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