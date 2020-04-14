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14.04.2020 23:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не до бесед

Москвичи уже получают повышенные пособия по безработице
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 81(8135)
Более 6 тысяч москвичей получили повышенные пособия по безработице, размер которых в городе увеличен в ходе пандемии. Да и встать на учет в центре занятости теперь стало намного проще - это можно сделать, не выходя из дома.

Собеседования с работодателем отменены - сейчас не до бесед, считают столичные власти. Главное, помочь людям, оставшимся без работы, а значит, и без средств существования. Как сообщили "РГ", с 30 марта за новыми пособиями обратились уже свыше 30 тысяч горожан.

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Пособие по безработице в столице складывается из федерального и городского бюджетов. "Москвичи, которые потеряли работу и обратились в службу занятости после 1 марта, автоматически получают повышенное федеральное пособие - 12 130 рублей. Из городского бюджета им выплачивается 1450 рублей компенсации на транспорт и 850 рублей матпомощи. Плюс региональная компенсация - 5070 рублей. Общая сумма -19 500 рублей", - подсчитал Роман Шкут, директор центра занятости населения "Моя работа".

Для получения пособия достаточно завести личный кабинет на сайте czn.mos.ru и отправить скан или фото паспорта и трудовой. Для индивидуальных предпринимателей требуется еще подтверждение закрытия ИП, а для работающих по гражданско-правовому договору - соглашение о расторжении. Срок обработки документов и получения статуса снижен с 10 дней по КЗОТ до двух. Все переговоры с сотрудником службы занятости ведутся по телефону. Выплата на карту приходит на третий день.

С 30 марта за новыми пособиями обратились уже свыше 30 тысяч горожан

"Региональная выплата будет начисляться до 30 сентября. Важно, что получить деньги смогут москвичи, которые отработали в этом году не менее 60 дней и были уволены в марте или начале апреля. Москвичам, которые будут признаны безработными во время режима самоизоляции и в течение 30 дней после него, также будет назначена региональная компенсация. Еще одно условие - причиной увольнения не могут быть нарушение трудовой дисциплины и другие провинности", - добавил Шкут.

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
Безработные смогут регистрироваться на бирже труда онлайн

Москвич Евгений Годько - по профессии стилист-парикмахер. Как и тысячи его коллег, лишился работы в конце марта. Заработка теперь нет, зато есть кредит. Обратился в службу занятости. На сайт удалось зайти не сразу: нагрузка в эти дни колоссальная. "Каждый день сайт посещают более 130 тысяч пользователей, поэтому возможны временные сбои, - рассказал Роман Шкут. - 120 операторов круглосуточно всю неделю принимают заявки. В день обработываем от 3 до 5 тысяч заявок от претендентов на пособие. Блее 6 тысяч горожан уже получили, около 1300 из них с региональной доплатой".Связалась служба занятости и с Евгением. На вопрос "РГ", готов ли к временной работе, сказал: "Грузчик из меня не выйдет, а вот оператором в кол-центр пойду, жить-то надо".В банке центра занятости сейчас порядка 40 тысяч вакансий. Больше всего нужны курьеры с зарплатой от 60 до 80 тысяч рублей. Требуются операторы кол-центров, грузчики и комплектовщики. Все услуги - поиск работы, тренинги, направление на профобучение и переквалификацию - можно получить онлайн.

Справка "РГ"

Получить пособие по безработице нужно через личный кабинет на сайте czn.mos.ru. Но если вдруг дома нет компьютера или интернета, можно предварительно записаться на онлайн-прием в офис центра. Запись по телефону: +7(495)705-75-75.

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