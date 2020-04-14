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14.04.2020 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Около 100 торговых точек в Москве оштрафовали за несоблюдение санитарных норм

Текст: Ангелина Зеленькова

За последние три дня в столице около 100 торговых точек оштрафованы за халатность и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

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Отмечается, что 92 предприятия в условиях режима повышенной готовности не выполняли правил торговли. В зависимости от решений суда общая сумма штрафа может составить более 12,5 млн рублей.

Напомним, в городе закрылись порядка 15 тысячи предприятий общественного питания и более 40 тысяч непродовольственных магазинов. Специалисты регулярно проверяют, закрылись ли предприятия и магазины, как того требуют меры, принятые городскими властями для сдерживания распространения опасной коронавирусной инфекции.

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