Около 100 торговых точек в Москве оштрафовали за несоблюдение санитарных норм

За последние три дня в столице около 100 торговых точек оштрафованы за халатность и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

Отмечается, что 92 предприятия в условиях режима повышенной готовности не выполняли правил торговли. В зависимости от решений суда общая сумма штрафа может составить более 12,5 млн рублей.

Напомним, в городе закрылись порядка 15 тысячи предприятий общественного питания и более 40 тысяч непродовольственных магазинов. Специалисты регулярно проверяют, закрылись ли предприятия и магазины, как того требуют меры, принятые городскими властями для сдерживания распространения опасной коронавирусной инфекции.