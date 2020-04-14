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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Около 7000 пациентов в столице лечатся дома от коронавирусной инфекции
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 82(8136)
Сухой кашель, температура, мышечные и головные боли... С таких симптомов чаще всего у многих начинает проявляться коронавирус. У кого-то на этом все и заканчивается, поскольку болезнь протекает в легкой форме. Значит, ехать в стационар нет смысла, можно полечиться и дома. Но все-таки не самому, надеясь на чай с медом и малиной, а под контролем врача.

Именно так, с помощью телемедицины, в Москве сейчас лечатся около 7000 пациентов с коронавирусной инфекцией. У них нет осложнений. Но специалисты центра телемедицины, развернутого в школе, расположенной на территории бывшего ЗИЛа, находятся с ними на связи круглосуточно.

Фото: iStock
Пациенты с коронавирусом рассказали о странном симптоме заболевания

Телемедицинские консультации для больных коронавирусом, согласившихся лечиться в домашних условиях, в Москве начали проводить со второй половины марта. Служба тогда работала в тестовом режиме на базе поликлиники N 5 в Даевом переулке. А с 1 апреля она переехала в школу N 548 на проспекте Лихачева. Здесь на двух этажах разместился специализированный центр телемедицины, который работает в формате 24/7. Своей обстановкой в чем-то напоминает кол-центр крупного банка. Но есть одно но - операторами здесь выступают врачи-терапевты. Их более 200 человек. Выходят в две 12-часовые смены: дневную и ночную. Затем два дня отдыхают, и снова за работу. В каждом кабинете смонтировано по 8-10 рабочих мест - больше не позволяют разместить площади. Да и правила профилактики соблюдать тоже нужно. Поэтому врачи сидят в масках и в отдельных стеклянных кабинках, со звукоизоляцией. "Каждую смену начинаю с ознакомления со списком пациентов, которых нужно проконсультировать. Обычно от 20 до 30 человек. Моя задача - записать со слов больного температуру его тела, оценить симптомы и внешнее состояние, - рассказала "РГ" врач-терапевт Анна Гвоздева. - Чувствуют себя по большей части удовлетворительно. Иногда жалуются на боль в горле, кашель и температуру до 38 градусов. Если она поднимается выше 38,5 да еще добавляется одышка, - это повод для беспокойства". Бывает, что людям становится хуже, и тогда врачи-консультанты вызывают "скорую", и она уже доставляет человека в стационар.

Пациентов меньше не становится. Есть и старше 65 лет, и среднего возраста, и младше года

Увы, по словам Гвоздевой, пациентов меньше день ото дня не становится. Есть и старше 65 лет, и среднего возраста, и даже младше годика. Общаются с больными в основном по видеосвязи с помощью смартфона или компьютера.

Дома, например, лечится 28-летняя москвичка Анастасия - кстати, еще одно подтверждение, что коронавирус не оглядывается на возраст. Сейчас она уже пошла на поправку. За границей не была, заболела в Москве. "Началось все днем с сухого кашля, к вечеру немного повысилась температура, а утром градусник показал уже 38, - рассказала "РГ" Анастасия. - С каждым днем добавлялись новые симптомы. Потеряла вкус и обоняние, болели голова и поясница, ломило в суставах. Все развивалось быстро, но без осложнений". Не было ни одышки, ни удушья, а температура начала снижаться примерно на четвертый-пятый день. Потому госпитализация не потребовалась, и Анастасия осталась дома. Тем более живет одна, риска заразить близких нет. С врачами созванивается раз в день. В этом помогает смартфон с видеокамерой. Если возникают вопросы, заказывает консультацию на удобное ей время.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"В среднем консультация длится 13-15 минут, но если нужно, и больше", - объяснил руководитель центра Андрей Тяжельников. Консультируя пациентов, врачи могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС. "Поэтому мы в состоянии оценить не только как протекает сама инфекция, но знаем и о сопутствующих патологиях, - добавил он. - При необходимости можно сделать специальные назначения, скорректировать терапию, которую человек получает".

Эффект от телемедицины, отмечают врачи, уже ощутим. Не исключено, что после пандемии аппаратура и опыт телемедицинского центра пригодятся для столичных поликлиник и больниц. Хотя дистанционные консультации с врачами в некоторых клиниках используют и сейчас.

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