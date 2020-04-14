Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома

На Редкинском опытном заводе в Тверской области из-за неисправности резервуара произошла утечка брома.

По информации ГУ МЧС по Тверской области, сообщение об инциденте поступило в центр управления в кризисных ситуациях 14 апреля в 06:35. Очевидцы рассказали о хлопке в отдельно стоящем одноэтажном здании на территории опытного завода с последующим выделением желтого дыма.

- Произошла разгерметизация резервуара с бромом. Из специализированной пожарно-спасательной части на место выехали химики, течь на данный момент устранена, - рассказала руководитель пресс-службы регионального ГУМЧС Наталья Козырева. - На месте развернут оперативный штаб, взяты пробы воздуха - ПДК не превышены. Пострадавших нет, опасности для населения нет.

По словам представителя ведомства, неисправность резервуара на предприятии была устранена в течение часа.