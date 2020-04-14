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14.04.2020 10:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Психолог рассказал, как изменятся москвичи после пандемии

Текст: Ангелина Зеленькова

После завершения пандемии опасного коронавируса люди будут внимательнее относиться к друзьям и родственникам, а также начнут радоваться мелочам. Кроме этого, многие начнут лучше следить за собственным здоровьем. Об этом сообщила член Федерации психологов образования РФ, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

Фото: Константин Завражин
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По ее словам, после пандемии многие по-другому посмотрят на свою жизнь, произойдет переоценка ценностей. "Людям сейчас не хватает прогулок, общения с друзьями, встреч в кафе. От нас ушли маленькие радости, которые, по сути, делали наш день. Поэтому, когда пандемия закончится, у многих усилится ощущение вкуса жизни, мы станем больше ценить друзей и родственников, радоваться мелочам", - рассказала Юлия Челышева Агентству городских новостей "Москва".

Психолог добавила, что многие начнут внимательнее относиться к собственному здоровью - как физическому, так и психическому. По ее словам, нервные срывы и негативные эмоции приходят как раз из-за того, что человек не уделял должного внимания психическому здоровью, а в результате оказался не готов к новым жизненным условиям.

"Когда пандемия закончится, звонки родителям, общение с детьми станут не просто привычкой или обязанностью, а потребностью, неотъемлемым элементом жизни. Более того, история с коронавирусом, возможно, станет значимым элементом общего семейного прошлого, к примеру, как испытания в девяностые годы или финансово-экономического кризиса. История единения народа, объединяющая всех - от мала до велика, - ее будут обсуждать в семье и передавать из поколения в поколение, как напоминание об общей беде, которую удалось пережить вместе", - добавила Челышева.

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