Психолог рассказал, как изменятся москвичи после пандемии

После завершения пандемии опасного коронавируса люди будут внимательнее относиться к друзьям и родственникам, а также начнут радоваться мелочам. Кроме этого, многие начнут лучше следить за собственным здоровьем. Об этом сообщила член Федерации психологов образования РФ, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

По ее словам, после пандемии многие по-другому посмотрят на свою жизнь, произойдет переоценка ценностей. "Людям сейчас не хватает прогулок, общения с друзьями, встреч в кафе. От нас ушли маленькие радости, которые, по сути, делали наш день. Поэтому, когда пандемия закончится, у многих усилится ощущение вкуса жизни, мы станем больше ценить друзей и родственников, радоваться мелочам", - рассказала Юлия Челышева Агентству городских новостей "Москва".

Психолог добавила, что многие начнут внимательнее относиться к собственному здоровью - как физическому, так и психическому. По ее словам, нервные срывы и негативные эмоции приходят как раз из-за того, что человек не уделял должного внимания психическому здоровью, а в результате оказался не готов к новым жизненным условиям.

"Когда пандемия закончится, звонки родителям, общение с детьми станут не просто привычкой или обязанностью, а потребностью, неотъемлемым элементом жизни. Более того, история с коронавирусом, возможно, станет значимым элементом общего семейного прошлого, к примеру, как испытания в девяностые годы или финансово-экономического кризиса. История единения народа, объединяющая всех - от мала до велика, - ее будут обсуждать в семье и передавать из поколения в поколение, как напоминание об общей беде, которую удалось пережить вместе", - добавила Челышева.