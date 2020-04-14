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14.04.2020 21:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сценные советы

Самоизоляция превратила лоджии квартир москвичей в музыкальные площадки и игровые комнаты
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 82(8136)
Вот уже третью неделю из-за пандемии мы все сидим дома и едва знаем, чем себя занять. Пока одни думают, другие - делают: балконы и лоджии, бывшие у многих когда-то хранилищами хлама в надежде, что когда-нибудь он пригодится в хозяйстве, превращаются в DJ-площадки, читальни и игровые комнатки.
Сначала в импровизированные сцены превратились балконы по всей Европе, а теперь по тому же пути пошла и Москва. Фото: GettyImages Сначала в импровизированные сцены превратились балконы по всей Европе, а теперь по тому же пути пошла и Москва. Фото: GettyImages
Сначала в импровизированные сцены превратились балконы по всей Европе, а теперь по тому же пути пошла и Москва. Фото: GettyImages

Одними из первых балконный танцевальный сет услышали жители Зеленограда. Концерт для жителей корпуса N 1606 и заодно нескольких ближних домов устроил местный житель, профессиональный ведущий Максим Симак. Оборудования для концерта понадобилось немного: лишь гаджет с записанными композициями да присоединенная колонка. Диджей "миксовал" по всем правилам карантина, в маске. Чем не преминул похвастаться у себя в Instagram. Но, справедливости ради, оценили диджей-сет не все соседи. Многие комментаторы заявили, что еще остались в Москве те, кто ходит на работу. Например, на ночные дежурства. Днем мечтают отоспаться, а тут... Но в целом реакция москвичей была благосклонной.
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А что уж говорить о подмосковной Трехгорке! Местным жителям повезло - в обычном с виду многоэтажном ЖК есть квартира у звезды эстрады Дениса Майданова. Он исполнил свои лучшие хиты. "Я буду знать все равно, что ты веришь, я буду знать, что ты любишь меня!" - на каждом балконе аплодировали "Вечной любви". И вечной надежде на лучшее.

Тем временем некоторые москвичи больше рассчитывают не на удачу, а на авось, как у нас принято. У ряда столичных многоэтажек на уровне вторых этажей есть довольно широкий козырек. Он является одновременно крышей либо над входом в подъезд, либо над продуктовым магазином. Семейные граждане, измученные карантином, начали гулять на этих крышах даже с собственными детьми. Кое-кто умудряется там и мяч погонять! Надо ли упоминать об опасности такого матча? Ребенок к тому же потом может и сам выйти на крышу, когда родители отправятся, например, на работу.

Но это единичные случаи. Гораздо больше тех, кто незадолго до тотальных ограничений штурмовал "Леруа Мерлен" ради антивирусной модернизации балкона. В соцсетях встречаются десятки фотографий лоджий, переоборудованных под игровые комнаты. Чертежи и фотографии в социальных сетях показывают, что сделать это можно без каких-нибудь особенных затрат. Вам понадобится, по сути, только небольшой стул и стол. Коробки, которые наверняка на лоджии найдутся у каждого, сгодятся под песочницу. Кинетический песок, который продается в любом детском магазине, можно заказать с доставкой. Вот там ребенок точно может безопасно "погулять". Точнее, просто подышать свежим воздухом. В нашей сегодняшней ситуации это уже почти роскошь.

Фото: Андрей Елецкий
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Как показывает статистика, находясь в квартирной изоляции, москвичи начали во всю читать. А где лучше всего постигать классику или поглощать бульварные романы? Конечно, на свежем воздухе. Городские читальни (как, например, на ВДНХ) пока закрыты в связи с антивирусными ограничениями. Поэтому вполне возможно, наконец, вытащить старый книжный шкаф на балкон. Да и надувной матрас вполне можно разместить на свежем воздухе. Таким образом, у вас будет своя персональная читальня.

Появились идеи и у тех, кто продолжает работать на удаленке в своих четырех стенах. Балкон, как выяснилось, практически идеальное место для рабочего кабинета. В одном из популярных Instagram-аккаунтов размещена фотография такого домашнего офиса. На окнах - сероватые жалюзи. Вплотную к окнам прилегает компактный рабочий стол. Шнуры для интернета и зарядного устройства отлично проходят через окно между лоджией и жилой комнатой. Иногда москвичи делают на балконах спортивный уголок. У кого есть средства, тот приобретает, например, велосипедный тренажер и умещает его у окон. В ход идут также гантели и гири - 30-40-минут зарядки при нашем неподвижном образе самоизоляционной жизни не будут лишними никому. Чтобы в этом уголке нашлось место и детям, некоторые умельцы прибивают на балконную стену дартс.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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С наступлением теплой погоды многие москвичи решаются перенести на балкон даже кровать. Таким образом, высвобождается жизненное пространство в жилой комнате. С учетом того, что весна постепенно приходит в наш регион, решение выглядит вполне оправданным.

Нередко приходится встречать и другие дизайнерские решения. Например, многие самоизолированные москвичи начали выставлять на балкон небольшие обеденные столики. Все семейные трапезы с помощью такой нехитрой квартирной перепланировки превращаются в импровизированные пикники. Вечером можно сидеть со свечами, притащить из спальни теплые пледы на всякий случай. Атмосфера при правильном и творческом настрое покажется примерно такой же, как в каком-нибудь семейном кафе на морском побережье. А учитывая, что в квартире почти всегда есть Wi-Fi, отдых в четырех стенах становится каждодневной реальностью.

Свежий воздух - главная мечта миллионов москвичей. Фото: GettyImages
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