Сергунина: Более 12 тысяч москвичей стали волонтерами акции "Мы вместе"

Более 12 тысяч москвичей зарегистрировались волонтерами акции "Мы вместе". Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что ее цель - помочь пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особая поддержка во время режима самоизоляции. Заявки от них принимаются по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

- Добровольцы доставляют пенсионерам продукты и лекарства, предметы первой необходимости. С обращениями работают два оперативных колл-центра, которые уже приняли 55 тысяч звонков. Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то - чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок. Более 11 тысяч заказов уже доставлены москвичам.

А желающих помочь оказалось в столице даже больше, чем заявок от нуждающихся в поддержке, подчеркнула Наталья Сергунина.

Работают все волонтеры в масках и перчатках. А помогают им десятки городских организаций: продуктовые сети, операторы сотовой связи, производители питьевой воды - всего 178 партнеров.

Стать добровольцем может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться и пройти обучение на сайте "Мы вместе".

Организаторы всероссийской акции "Мы вместе" - ОНФ, движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров.