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14.04.2020 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сергунина: Более 12 тысяч москвичей стали волонтерами акции "Мы вместе"

Текст: Любовь Проценко

Более 12 тысяч москвичей зарегистрировались волонтерами акции "Мы вместе". Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что ее цель - помочь пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особая поддержка во время режима самоизоляции. Заявки от них принимаются по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

Фото: Максим Коротченко
Более 60% россиян заявили о готовности стать волонтерами

- Добровольцы доставляют пенсионерам продукты и лекарства, предметы первой необходимости. С обращениями работают два оперативных колл-центра, которые уже приняли 55 тысяч звонков. Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то - чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок. Более 11 тысяч заказов уже доставлены москвичам.

А желающих помочь оказалось в столице даже больше, чем заявок от нуждающихся в поддержке, подчеркнула Наталья Сергунина.

Фото: Istock/Arthobbit
Как волонтеры и предприниматели помогают людям перенести самоизоляцию

Работают все волонтеры в масках и перчатках. А помогают им десятки городских организаций: продуктовые сети, операторы сотовой связи, производители питьевой воды - всего 178 партнеров.

Стать добровольцем может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться и пройти обучение на сайте "Мы вместе".

Организаторы всероссийской акции "Мы вместе" - ОНФ, движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров.

Пресс-служба Комитета общественных связей Москвы
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