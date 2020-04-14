Атласные пуанты, юбки-пачки и Шопен - первые ассоциации с классом боди-балета белгородки Елены Колгановой. Светлый зал с зеркалами в полный рост теперь закрыт как минимум до конца месяца, и это, конечно, портит все весеннее настроение. Сама преподаватель нового для Белгорода фитнеса хоть и огорчена, решила не унывать. Ее ученицы теперь тянут носочки онлайн. Елена Колганова рассказала корреспонденту "РГ", что предприняла, чтобы сохранить арендуемый зал, учеников, а главное - веру в лучшее.

На прибыль Елена не рассчитывает - не растерять бы своих учениц для будущих занятий в зале. Фото: Архив Елены Колгановой

Вперед к станку

В Белгород преподаватель боди-балета приехала из Сыктывкара. Она рассказывает, что решила сделать новый вид фитнеса своим делом неслучайно. Просто прикипела к этому.

- Началось все, как у многих, с декрета, - рассказывает преподаватель. - Мне в нем просто стало скучно. А тут еще здоровье стало подводить: носила ребенка, начала болеть спина. Я нашла занятия, которые бы помогали мне прийти в форму, позволяли хоть немного укрепить мышцы, привести спину в порядок. Тогда у нас в городе уже был боди-балет.

Пригласив за компанию подружек, Елена стала ходить на тренировки. Оказалось, что для нее классическая балетная хореография, упражнения у станка, "батманы" и "плие" - самая лучшая нагрузка. Ведь это не так легко выполнить: нужно напрячь порой такие мышцы, о существовании которых даже не догадывался. Понравилось и то, что на занятиях нет вот того самого надрыва, которым тренеры силовых классов или тренажерных залов мотивируют своих подопечных.

- Ложимся животом на свои же коленки и лежим, Шопена слушаем, - вдохновляет теперь уже сертифицированный тренер Елена Колганова своих учениц. - Поднимать железо - это вообще не про меня. А вот классическая музыка, растяжка, грациозные движения, которые можно оттачивать до бесконечности - это мое.

Однако само слово балет отпугивает многих клиентов.

- Когда я переехала в Белгород, уже знала - ничем другим заниматься здесь не буду, только преподавать, - продолжает рассказ Елена. - Появился зал, я стала приглашать на тренировки. Самые распространенные вопросы: "Если я никогда не занималась - можно? А если у меня лишний вес?" Объясняла, что нагрузки посильны каждому, к тому же, я слежу на тренировке за всеми и поправляю, чтобы человек не получил травму. Конечно, радуюсь, когда ученицы после месяца-двух регулярных занятий становятся бодрее, гибче, увереннее.

Абонементы заморожены

Однако на боди-балет идет все равно не так много людей, как хотелось бы тренеру.

- Я понимаю, что многие все равно боятся, - вздыхает Елена Колганова. -Кто-то никогда не занимался ни танцами, ни фитнесом. А тут ему говорят: вставайте к станку. И я стала придумывать разные программы: так появилась группа "Здоровая спина" - пригласила тех, кто хочет исправить осанку. И многие сразу откликнулись. А там много упражнений у станка, с акцентом на спину, и оказывается, что они уже не так и страшны. Девочки говорят: надо попробовать что-то еще. Так постепенно стали развиваться. И вот грянула самоизоляция...

Преподаватель боди-балета уверена: заменить реальные тренировки виртуальными нельзя, это временная, вынужденная мера

Запрет на работу всех фитнес-центров, спортивных и тренажерных залов, йога-групп и танцевальных классов боди-балет не обошел. Зеркальный зал с блестящим паркетом пришлось закрыть. Усугубило ситуацию еще и то, что многие ученицы уже купили абонементы на апрель, и их пришлось попросту заморозить до лучших времен. Но плату за аренду пока никто не отменил.

- Как быть дальше - неизвестно, - спокойно констатирует Елена Колганова. - Я поняла только одно - сейчас нельзя опускать руки.

Еще и просьбы учениц сделали свое дело: когда три раза в неделю привыкаешь чувствовать себя Майей Плисецкой в компании себе подобных, не так просто отказаться от тренировок. И Елена Колганова стала вести боди-балет онлайн.

- Я делаю это из дома, в закрытом инстаграмм-аккаунте, - поясняет она. - Конечно, почти никаких денег это мне не приносит: ведь пользуются такой возможностью мои же ученицы, абонементы которых заморожены. Но я рада, что хотя бы так исполняю свои обязательства перед ними.

Одно занятие в зале стоит 300 рублей, онлайн - 150: с одной стороны, это выгодно и должно привлечь больше клиентов. Однако преподаватель боди-балета уверена: заменить реальные тренировки виртуальными нельзя, это временная, вынужденная мера.

- В зале я могу поправить, указать на ошибки, подобрать нагрузку для каждой, - подчеркивает Елена. - Так что делать онлайн-тренировки самостоятельным направлением точно нельзя. К тому же, конкуренция между тренерами сейчас выросла: в Сети каждый выкладывает свои курсы, люди регистрируются, пробуют новое. Нужно постоянно думать, чем привлечь публику. Это своего рода способ не растерять свои группы, ну и, возможно, показать другим, что из себя на самом деле представляют наши занятия, чтобы после самоизоляции человек пришел в зал.

Разделяй и властвуй

Впрочем, Елена Колганова уверена: работать после того, как режим самоизоляции отменят, проще не станет:

- Мы прекрасно понимаем, что многие сейчас остались без доходов, как и мы. Кто-то в этой ситуации оказался вообще без сбережений и хоть каких-то перспектив. Когда нам разрешат открыть зал, вряд ли стоит ожидать аншлага.

Первый вопрос в этой связи: будет ли посильной арендная плата - пришлось решать радикально. Елена Колганова рассказывает, что многие тренеры уже отказались от залов: просто посчитали и поняли, ждать этот месяц смысла нет. Лучше не тратить время, влезая в долги.

- Я предложила одной из коллег поделить тот зал, в котором я веду занятия, - говорит Елена. - Для нее это тоже выход. Иначе можно закрыться совсем. Я не знаю, как изменится расписание занятий, все будет зависеть от наполняемости групп, и как мы распределим время между собой. Но так нам хотя бы будет легче пережить вот этот непростой период.

В кооперации Елена Колганова видит еще один плюс: все же придумывать нестандартные решения проблем вдвоем веселее, чем одной ломать голову над ними.

- Будем надеяться, что все плохое скоро закончится, и мы выйдем на занятия, - улыбается она.

Конечно, ведь Шопен ждет.

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