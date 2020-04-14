Скачок интереса к покупке квартир в крупных городах зафиксировали аналитики сервиса "Авито Недвижимость". Из Центральной России в рейтинг вошли Москва и Воронеж. И если столица страны по итогам первого квартала 2020 года пришла к небольшому уменьшению стоимости квадратного метра, то в столице Черноземья он вырос в цене.

Спрос и предложение на рынке вторичной недвижимости с января по март увеличивались. "Квадрат" в среднем по стране подорожал на 0,8 процента, а за год - почти на пять, до 54 тысяч рублей.

"Пандемия и падение курса рубля создали ситуацию ажиотажного спроса: в последние недели марта люди активно интересовались консервативными активами, пытаясь сохранить накопления, - отметили в "Авито". - В условиях неопределенности россияне делают ставку на недвижимость. Спрос в первом квартале 2020-го был на 8,6 процента выше, чем в аналогичный период 2019 года. Пик роста наблюдался во вторую и третью недели марта, когда показатели выросли на 26 и на 12 процентов соответственно. Реагируя на это, продавцы увеличили объем предложения - по нашим данным, оно выросло на 13 процентов".

С помощью сервиса продается каждая вторая квартира в стране. В условиях самоизоляции россияне стали проводить в интернете больше времени, и эксперты "Авито Недвижимость" предполагают, что люди воспользовались этим для более тщательной подготовки к решению вопросов, связанных с планируемой покупкой квартиры или площадей для коммерческой деятельности.

По средней стоимости вторичного жилья лидирует, естественно, Москва, где квадратный метр сегодня обходится в 196 с лишним тысяч рублей. Прирост за год составил 4,1 процента, а вот за последние три месяца динамика ушла в едва заметный минус. Похожая ситуация сложилась в Уфе и Челябинске. Зато в Сочи, Владивостоке и Иркутске "вторичка" дорожала темпами, превышающими темпы официальной инфляции: на четыре - шесть процентов.

Наибольшим спросом в столице Черноземья пользуются однокомнатные квартиры площадью 35-40 квадратных метров

Воронеж на этом фоне выглядит крепким середняком. Если по итогам года (сравнивались данные за первый квартал 2019-го и 2020-го) средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке увеличилась на 4,5 процента - с 45 до 47,1 тысячи рублей, то с начала января прибавка составила 1,4 процента (около 640 рублей).

"Столица Черноземья демонстрирует устойчивый тренд: наибольшим спросом здесь пользуются однокомнатные квартиры площадью 35-40 квадратных метров. Спрос достаточно стабилен и не меняется на протяжении нескольких лет", - пояснили в аналитической службе "Авито".

По данным воронежского агентства недвижимости "Трансферт", с 8 марта по 8 апреля 2020 года "бэушные" метры подорожали несколько сильнее - на два процента, с 48,2 до 49,5 тысячи рублей. Больше всего рост цен коснулся сегмента однокомнатных квартир, где продавцы набросили по три процента на "квадрат", доведя среднюю стоимость до 51,5 тысячи рублей. На втором месте по ценовой динамике оказались трешки. Самыми дешевыми - в пересчете на метр - остаются в Воронеже четырехкомнатные квартиры, там цена по-прежнему составляет 44 тысячи рублей за "квадрат".

Если посмотреть на изменения рынка с учетом материала, из которого построен дом, то станет заметно, что вверх поползли цены на "панельки". В декабре прошлого года они сравнялись со стоимостью квартир в кирпичных многоэтажках. Теперь жилье в "кирпиче" продается по 46 тысяч рублей за метр, в панельных же домах - по 49.

Самыми дорогими на вторичном рынке традиционно были "квадраты" в сталинках. Пик спроса, по выкладкам "Трансферта", пришелся на осень 2019-го. Затем произошло довольно резкое падение, и в лидеры выбились чешки.

Тем временем

Рейтинг самых дорогих новых квартир в ЦФО составили в агентстве "ЦИАН", изучив объекты, сданные в эксплуатацию не более пяти лет назад либо находящиеся на стадии строительства.

Возглавил перечень трехуровневый пентхаус в московской "Башне Федерация" площадью почти 2,2 тысячи квадратных метров. Покупателю он обойдется в 2,6 миллиарда рублей. Поскольку это случай из ряда вон даже для столицы, он прошел "вне конкурса". Пальму первенства же эксперты отдали более скромной 154-метровой квартире из малоэтажного клубного дома Level Barvikha Residence на Рублево-Успенском шоссе. Ее цена - 46,1 миллиона рублей.

На втором месте в списке стоит шестикомнатная квартира в воронежском ЖК "Галерея Чижова": седьмой этаж, остекление от пола первого уровня до потолка второго, 284 "квадрата" за менее чем 28,5 миллиона. Хозяева смогут приземляться на вертолете на крышу своего дома и гулять по ней на высоте 70 метров над землей, заряжать электромобиль на подземной парковке, пользоваться услугами горничной и прачки, а также посещать расположенный в том же здании фитнес-клуб и медкабинет. Третью строчку занял двухуровневый пентхаус свободной планировки в жилом комплексе "Свобода" в Туле. За 129 "квадратов" и два машино-места в паркинге просят 20 миллионов рублей.

Далее следуют квартиры в Брянске (ЖК "Алые паруса"), Иванове (ЖК "Шереметьевская миля"), Ярославле (ЖК "Жемчужина"), Калуге (ЖК "Циолковский"), Тамбове (строящийся дом на улице Карла Маркса) и Твери (целых 379 метров всего за 12,2 миллиона - самый просторный объект в рейтинге). Замкнула десятку "Усадьба купца Ложкина". Квартиру в отреставрированном здании XIX века в центре Владимира можно купить за 11 миллионов рублей.