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14.04.2020 19:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ивановской области запретили пускать в автобусы пассажиров без масок

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Власти Ивановской области ужесточили правила перевозки пассажиров в общественном транспорте: отныне транспортные компании обязаны контролировать наличие средств индивидуальной защиты и не пускать в автобусы и такси пассажиров без масок.

Решение о введении дополнительных профилактических мероприятий на транспорте ивановские власти приняли по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- Начиная с 14 апреля 2020 года, водители такси обязаны не допускать к перевозке пассажиров, у которых отсутствуют повязки, маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания. В общественном пассажирском транспорте также с 14 апреля 2020 года не допускается нахождение в салоне автобуса пассажиров без повязок, масок, респираторов и других средств защиты органов дыхания, - сообщили власти.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Кроме того, в регламент по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции такси включили новое требование для водителей не допускать к перевозке одновременно более двух пассажиров.

Контролировать соблюдение требований регламента по профилактике и дезинфекции общественного транспорта в регионе будут ежедневно.

Как уточнили в областном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, с 23 марта по 13 апреля на территории региона выявлено 177 нарушений регламента дезинфекции пассажирского транспорта. Владельцев и водителей автобусов и такси оштрафовали на общую сумму 82 тысячи рублей.

По данным оперативного штаба, на территории региона зарегистрировано 96 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе десять из них - за последние сутки. Также за сутки выявлено восемь новых положительных экспресс-тестов. Всего госпитализировано 154 человека, два пациента с подтвержденным диагнозом находятся на аппаратах ИВЛ, врачи борются за их жизнь. Еще два пациента - на кислородной поддержке.

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