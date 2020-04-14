В Липецкой области ограничили посещение храмов и монастырей

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений обратился к священнослужителям: в своей речи он подчеркнул, что из-за распространения коронавирусной инфекции посещение прихожанами храмов и монастырей должно быть ограничено.

Исключение составляют лишь сами священнослужители, члены приходского собрания и лица, необходимые при совершении богослужений и функционирования религиозных зданий.

Глава митрополии попросил священнослужителей рекомендовать прихожанам совершать домашнюю молитву, присоединяясь к телетрансляциям Патриарших богослужений на телеканалах "Спас" и "Союз", а также видеотрансляций из кафедрального собора или используя публикуемые на официальном сайте Русской Православной Церкви последования для домашнего совершения богослужений.

В ближайшее время в митрополии огласят порядок благословения пасхальных снедей в Страстную Субботу.

- Временные ограничения на пребывание в храме наших прихожан не лишают их возможности приобщаться день за днем к великим событиям Страстей и Воскресения Господа нашего через чтение Священного Писания, через соучастие в богослужениях при их трансляции, через домашнее чтение богослужебных последований, - подчеркнул митрополит.

Он также напомнил о том, что всем находящимся на приходе нужно быть в медицинских масках и стараться соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Кроме того, нужно продолжать дезинфекцию всех поверхностей в помещениях приходов не реже двух раз в день, а само предписание - разместить на дверях храмов, информационных досках и перед церковной оградой.