На первый взгляд звучит диковато: ритуальные услуги онлайн. Но речь не о виртуальных похоронах, а о том, как отдать дань памяти близким, похороненным в Москве. Во времена пандемии и это стало проблемой - посещение кладбищ пока запрещено.

Весна же, как известно, самое время сходить на родную могилку. Убрать старую траву, вымыть памятник...В православные праздники - Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу в прежние годы на кладбища отправлялось до миллиона москвичей. Город выделял тысячи автобусов, которые бесплатно довозили их до места. Нынче же это сделать невозможно, извинился перед горожанами мэр Сергей Собянин: число заболевших в городе растет. Но привести в порядок могилы все-таки можно.

Как рассказали "РГ" в ГБУ "Ритуал", в ведении которого находится 136 городских кладбищ, помочь могут работники этого предприятия. У них на сайте ritual.mos.ru открылся раздел, в котором можно выбрать услугу дистанционно. Например, прибрать место захоронения стоит 260 рублей за кв. м, вымыть памятник - 120 руб. за кв. м, возложить цветы - от 1200 руб. и т.д.

Если вы точно не знаете, что именно требуется сейчас сделать, то по заявке вам пришлют четыре фотографии участка. Но это обойдется в 850 рублей. Если же просто выбрать услуги, которые в прежде делали сами, и поручить их выполнить "Ритуалу", то заплатите онлайн только за них. А чтобы вы убедились, что работы действительно выполнены, вам пришлют четыре фото захоронения после приведения его в порядок. Более 100 москвичей уже воспользовались новым сервисом и написали а адрес работников "Ритуала" много добрых слов.