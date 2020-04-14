В Москве назван лучший музыкант метро

Лучшим артистом проекта "Музыка в метро" стал Павел Пикалов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского продюсерского центра.

Проголосовать за лучшего артиста москвичи могли с 27 марта по 12 апреля в соцсети "ВКонтакте". Свои голоса отдали 20 тысяч человек. Победителем стал Павел Пикалов - участник четырех сезонов проекта. В его "копилке" - более 400 концертов в столичной подземке.

Набор артистов для нового сезона "Музыки в метро" продолжается, поскольку "живые" прослушивания перенесены. Подать заявку можно на сайте.