В Москве оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков

За сутки в Москве было оформлено 3,2 миллиона цифровых пропусков. При этом, как заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, около 900 тысяч разрешений были аннулировано.

Причина отзыва кодов - ошибки при заполнении анкет. Например, попадались цифры в фамилиях, "нулевые" номера паспортов, неверные форматы ИНН организаций. Лысенко подчеркнул, что все сведения в заявлениях будут проверены, за ложную информацию горожанина могут привлечь к ответственности.

Глава ДИТ также призвал не оформлять пропуска "просто так".