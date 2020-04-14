В Москве от коронавируса вылечились уже 1016 человек

В столице выздоровели еще 179 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- За прошедшие сутки из больниц города выписаны еще 179 человек. Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более ста человек ежедневно, это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1016 человек.

Напомним, подтверждают отсутствие вируса после лечения специальные исследования. В больницах города созданы все условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции.