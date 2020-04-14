В Москве расцвели первые магнолии

Первые магнолии в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Как рассказали "РГ" специалисты, растения зацвели почти на месяц раньше обычного из-за теплой погоды.

По данным специалистов, первой ароматными бело-розовыми цветами покрылась магнолия Лебнера (Magnolia loebneri). У этого растения характерные цветы тюльпановидной формы диаметром до 14 см. При этом само дерево остается голым, лишь после завершения цветения у него появляются листья. В саду растет это дерево между Зеркальным каналом и более чем 215-летним дубом Гофмана. Второй Магнолиевый участок расположен неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса.

Всего в саду несколько десятков экзотических и теплолюбивых магнолий. Выжить зимой им помогает умелый уход. Последней из магнолией в июне распускается магнолия крупноцветковая с громадными цветками молочно-белого оттенка.

Как ожидается, до конца месяца расцветут яблони, сливы и другие плодовые деревья.