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14.04.2020 10:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве разъяснили порядок выписки пациентов с коронавирусом

Текст: Сергей Жуков

Столичный департамент здравоохранения объяснил, как и когда выписываются пациенты с коронавирусом.

Ключевым критерием для выписки медики называют самочувствие пациента, а не наличие отрицательного теста. Важно, чтобы у человека были в норме температура тела и дыхание. Не менее важны и данные компьютерной томографии: должны отсутствовать зоны матового стекла, то есть изображения патологических изменений в ткани легких.

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Пациенту, если позволяет его состояние, могут предложить долечиться дома. В случае согласия он подписывает документ, обязывающий соблюдать режим самоизоляции. Домой его отвозят спецтранспортом, выдают набор масок и перчаток, а также противовирусные препараты. Консультируют пациента врачи телемедицинского центра, развернутого в одной из школ города.

Если жилищные условия не позволяют продолжить лечение в домашних условиях, человеку предложат переехать в обсерватор. Такой вариант возможен, если в квартире вместе с ним проживают беременная женщина, родственники старше 65 лет или с хроническими заболеваниями.

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