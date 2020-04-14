В Москве разъяснили порядок выписки пациентов с коронавирусом

Столичный департамент здравоохранения объяснил, как и когда выписываются пациенты с коронавирусом.

Ключевым критерием для выписки медики называют самочувствие пациента, а не наличие отрицательного теста. Важно, чтобы у человека были в норме температура тела и дыхание. Не менее важны и данные компьютерной томографии: должны отсутствовать зоны матового стекла, то есть изображения патологических изменений в ткани легких.

Пациенту, если позволяет его состояние, могут предложить долечиться дома. В случае согласия он подписывает документ, обязывающий соблюдать режим самоизоляции. Домой его отвозят спецтранспортом, выдают набор масок и перчаток, а также противовирусные препараты. Консультируют пациента врачи телемедицинского центра, развернутого в одной из школ города.

Если жилищные условия не позволяют продолжить лечение в домашних условиях, человеку предложат переехать в обсерватор. Такой вариант возможен, если в квартире вместе с ним проживают беременная женщина, родственники старше 65 лет или с хроническими заболеваниями.