В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех умерших была двусторонняя пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Пациентам было от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна.

Большинство имели сопутствующие заболевания: хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро страдали сахарным диабетом. Один из скончавшихся проходил лечение в частной медицинской клинике.

Оперативный штаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. Все москвичи до 1 мая, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 13 по 19 апреля в Москве введен ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.