Новости

Жертвами торнадо на юге США стали 30 человек 00:35
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 00:15
ВОЗ не исключила второй волны эпидемии COVID-19 13.04.2020
В марте банки выдали рекордное число кредитов 13.04.2020
Россиян вывезут из Рима в Москву 15 апреля 13.04.2020
В Москве отменен памятный салют в честь освобождения Вены 13.04.2020
В марте продажи молочных продуктов выросли на 30 процентов 13.04.2020
Ростехнадзор возобновил оказание госуслуг 13.04.2020
В Москве составили 5 тысяч протоколов на "шашлычников" 13.04.2020
Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец 13.04.2020
Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу 13.04.2020
Эксперты: Вашингтон намерен завершить косовское урегулирование в 2020 году 13.04.2020
Тихонов продлил контракт с "Ак Барсом" 13.04.2020
В Петербурге временно запретили прокат автомобилей 13.04.2020
Член МОК Ричард Паунд: Коронавирус может затронуть и Олимпиаду-2022 13.04.2020
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч человек 13.04.2020
Путин призвал ВТБ упростить ряд процедур 13.04.2020
Hyundai в России будет бесплатно возить медиков и волонтеров 13.04.2020
В Белгороде умер первый пациент с коронавирусом 13.04.2020
МЧС рассказало о радиационном фоне на границе из-за пожара в Чернобыле 13.04.2020
Попова: В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев 13.04.2020
В Москве восемь человек оштрафованы за нарушение самоизоляции 13.04.2020
В Удмуртии ограничат въезд в города республики 13.04.2020
В Ростовской области введен запрет на посещение кладбищ 13.04.2020
В Вологде полицейского уволили за ДТП с экскаватором 13.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 00:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех умерших была двусторонняя пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Фото: Александр Корольков/РГ
Попова: В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В СК сообщили о пресечении фейков про коронавирус в регионах

Пациентам было от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна.

Большинство имели сопутствующие заболевания: хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро страдали сахарным диабетом. Один из скончавшихся проходил лечение в частной медицинской клинике.

Оперативный штаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. Все москвичи до 1 мая, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 13 по 19 апреля в Москве введен ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил рассмотреть вопрос о новом профессиональном празднике
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец
В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса