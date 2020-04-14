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14.04.2020 11:27
Проект: В регионах

В Нововоронеже развернута работа волонтерского штаба

С 24 марта в Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежской АЭС - в рамках проекта "#МыВместе" стартовала работа волонтерского движения.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Прием заявок начался сразу после того, как объявление появилось в социальных сетях и местных СМИ. Деятельность волонтеров поддерживает глава города Николай Нетяга и профсоюзный комитет НВ АЭС. Координирует работу штаба городская администрация, на базе которой создан колл-центр: волонтеры принимают обращения через телефон горячей линии.

"В рядах добровольцев - семь человек из организации молодых атомщиков. К нам присоединились студенты Нововоронежского политехнического колледжа, филиала НИЯУ МИФИ, и другие неравнодушные горожане. Мы действуем через единую систему волонтеров Росатома: все официально зарегистрированы, прошли инструктаж и обучение, получили сертификаты. Средствами индивидуальной защиты и транспортом нас обеспечила администрация Нововоронежа. Ветеранская организация Нововоронежской АЭС предоставляет информацию о тех, кто нуждается в помощи", - рассказал председатель молодежной организации Нововоронежской АЭС Владислав Любавин.

Фото: Нововоронежская АЭС
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30 марта добровольцы отработали первую заявку в тестовом режиме, а 10 апреля отправились уже по новым адресам. Задача волонтеров - оказать помощь тем, кто в период самоизоляции не может выйти из дома по различным причинам. Это в первую очередь ветераны Нововоронежской АЭС и других предприятий города, а также семьи сотрудников из числа оперативного персонала, которые временно, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, проживают в санатории-профилактории "Энергетик". Добровольцы помогают покупать продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, решать другие бытовые вопросы. Присоединиться к волонтерскому движению может любой желающий.

Если Вы хотите стать волонтером или Вам нужна помощь, обращайтесь по телефонам 8(47364)28057; 8(47364)24395.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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