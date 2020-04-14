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14.04.2020 21:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как прокормить 40 голов

Застрявшие в городах передвижные цирки не знают, как быть с оголодавшими животными
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Орел - Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
В Орле и Тамбове к ставшим уже привычными проблемам, вызванным коронавирусом, добавились специфические - нужно кормить оголодавших животных передвижных цирков, администрация которых обратилась за помощью к населению.
Фото: Алексей Сухоруков Фото: Алексей Сухоруков
Фото: Алексей Сухоруков

После отмены культурно-массовых мероприятий зарабатывать, давая представления, они уже не могли, переезжать на новое место смысла не было. Заработанные за новогоднюю страду деньги закончились, но животным этого не объяснишь. Четырем львицам в Орле ежедневно требуется 25 килограммов мяса и витамины - такие же, как и домашним кошкам, только в значительно большем количестве. Тамбовские медведи и волки тоже едят немало.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- С артистами проще: мы варим большую кастрюлю супа и едим из общего котла. Но у меня два медведя, три волка, страус, куры, гуси, ворон, голуби - всего 40 голов, и каждому нужно свое меню. Сейчас весна, животным особенно нужны витамины. Если недокармливать, летом получатся доходяги, не годные для выступлений, - рассказывает директор цирка "Виктория" Сергей Хитров.

Начинались его гастроли хорошо. Цирк прибыл в Тамбов перед новогодними каникулами и до 9 января работал без передышки. Затем артисты разъехались в отпуска, договорившись собраться в начале марта и двинуть на восток: уже были заготовлены афиши для Владимира, Нижнего Новгорода, Стерлитамака.

Все планы смешал COVID-19 - ехать стало некуда и незачем. Месяц продержались на средствах, отложенных Сергеем на гастроли. Чтобы обеспечить труппу провиантом, директору пришлось продать машину. К 10 апреля и эти деньги закончились.

- Могу продать свою подмосковную квартиру, - рассуждает Хитров. - Другого выхода не вижу: животных в такой ситуации можно только в зоопарки отдать, но они у нас хоть и талантливые, но пожилые, кому такие нужны, кроме меня. Можно продать цирк, но тогда люди, которые работают со мной бок о бок по девять-десять лет, останутся без работы. Как мне им в глаза смотреть?

Живут циркачи без ангажемента в трейлерах на городском стадионе - благо его администрация вошла в положение и не требует арендной платы, позволяя пользоваться водой и электричеством. Схожая ситуация сложилась и в Орле. Местный предприниматель взял в аренду у города часть площади Жукова, установил там шатер и приглашает гастролирующие труппы. Перед Новым годом в шапито заехал цирк хищников Владимира Топчего. И застрял. В труппе 60 животных: львы, верблюды, козы, дикобразы и два питона.

Фото: istock
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- Я уже использовал все свои ресурсы: брал кредиты в банках, позанимал денег у друзей и родных. Больше мне денег взять негде. Я не прошу дать мне денег, я прошу дать еду, чтобы покормить львов, - написал на днях Топчий в орловских пабликах.

На крик о помощи откликнулся глава региона Андрей Клычков, правда, без энтузиазма.

- Я считаю, что площадь Жукова - не то место, где может находиться цирк: и в связи с позицией жителей, и с позиции санитарии, - заявил губернатор. Однако распорядился организовать подвоз продуктов.

Тамбовских циркачей кормят горожане. Когда заметка готовилась в печать, перезвонил радостный Хитров:

- Нам привезли грузовик овощей с фруктами и столько же мяса! Этого хватит месяца на два! Корм для наших животных отдавали жители Тамбова, предприниматели, фермеры - всем им большое спасибо! Особенно я признателен администрации стадиона "Динамо", организовавшей сбор.

Когда разрешат выступать, "Виктория" планирует дать несколько бесплатных представлений - в знак благодарности.

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