В Подмосковье за больными коронавирусом будут следить роботы

В Подмосковье запустили сервис, который будет контролировать состояние здоровья больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение дома, а также тех, кто находится на карантине и ожидает результатов теста на COVID-19. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, с вышеперечисленными жителями ежедневно будет связываться автоинформатор, в который заведены стандартные вопросы о том, есть ли у человека температура, кашель, затрудненностью дыхания и прочие симптомы болезни.

"При наличии показаний, например, температуры выше 38 градусов, пациент будет автоматически соединен со службой скорой помощи", - уточнила Стригункова, добавив, что робот-автоинформатор уже совершил более 10 тысяч звонков.

Звонки поступают с номера +7(498)602-31-35.