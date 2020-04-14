В столице оштрафовали 55 нарушителей карантина

За последние три дня в Москве зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом. Они находились на домашнем лечении и давали подписку, что не будут нарушать домашний карантин, чтобы не поставить под угрозу свое здоровье и здоровье других горожан. И тем не менее нарушили свое обязательство, сообщает пресс-служба ОАТИ.

По ее данным, на всех нарушителей оформлены постановления о штрафе. Кроме того, они доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках, и Алтуфьево для дальнейшего лечения. Там теперь они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина. Общая сумма штрафов - 220 тысяч рублей.

Напомним, на дому в Москве могут лечиться жители, у которых заболевание, вызванное коронавирусом, протекает в легкой форме. Таких в столице, по словам заммэра Москвы по социальным вопросам, уже более 7 тысяч.