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14.04.2020 09:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций

Текст: Ирина Рыбникова

С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций. Причина - в практически полном отсутствии пассажиров.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Пресс-служба метрополитена приводит цифры: до коронавируса, например, вестибюлем станции "Черкизовская" ежедневно пользовались более 1,3 тысячи человек. Сейчас пассажиропоток не дотягивает и до 200 человек в день. На "Пионерской" было 2,7 тысячи пассажиров, осталось чуть более 350. При таком пассажиропотоке держать открытыми все входы и выходы нет смысла. "В список попали только те станции, где число пассажиров уменьшилось в разы, а у самой станции - не менее двух вестибюлей", - заверили в пресс-службе метро. Сами станции продолжат работать, а для входа и выхода с них пассажирам предлагается использовать соседние вестибюли.

Итак, с 14 апреля не работают:

На Сокольнической линии - станции "Черкизовская" (выходы 2 и 3), "Румянцево" (выход 1).

На Некрасовской линии - станция "Косино" (выход 7).

На Таганском-Краснопресненской линии - станция "Спартак" (выход 1).

На Филевской линии - станции "Пионерская" (выход 1), "Выставочная" (выход 4), "Кунцевская" (выход 1), "Международная (выход 6), "Филевский парк" (выход 1), "Багратионовская" (выход 1).

На Солнцевской линии - станции "Озерная" (выход 1), "Боровское шоссе" (выход 1), "Говорово" (выходы 1 и 2), "Мичуринский проспект" (выход 2), "Рассказовка" (выходы 4 и 5).

На Арбатско-Покровской линии - станция "Пятницкое шоссе" (выход 1).

На Замоскворецкой линии - станция "Алма-Атинская" (выход 1).

На Большой Кольцевой линии - станции "ЦСКА" (выход 1), "Савеловская" (выходы 6 и 7).

На МЦК - станция "Площадь Гагарина" (выход 2).

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