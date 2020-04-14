В условиях пандемии китайские студенты продолжают учить русский язык

Совместный центр повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка МГУ и Пекинского политехнического университета (ППУ) при поддержке Института русского языка и культуры Московского университета организовал и провёл двухдневный онлайн-семинар "Педагогическая мастерская". В нем приняли участие 70 учителей русского языка из средних школ китайской провинции Шаньдун, которая занимает одно из первых мест в КНР по количеству ребят, изучающих русский язык.

Программу семинара составили таким образом, что в первой половине дня по китайскому времени занятия вели носители языка. Содиректор центра, профессор Пекинского педагогического университета Лю Цзюань рассказала учителям о государственном стандарте преподавания русского языка в средней школе, а ее коллеги из ППУ поделились своими методиками преподавания русского языка как иностранного.

Во второй половине дня в работу включались российские специалисты. Профессор филологического факультета, директор головного центра тестирования МГУ Лариса Дунаева прочитала лекцию "Открытые интернет-ресурсы для обучения русскому языку как иностранному: обзор, анализ контента и практика использования", а заведующий кафедрой русского языка Института русского языка и культуры профессор Андрей Богомолов рассказал слушателям об образовательных, культурно-просветительских и справочно-информационных интернет-ресурсах в практике преподавания русского языка как иностранного.

Завершались оба дня двухчасовыми практическими занятиями по русскому языку, которые вели представители Института русского языка и культуры (ИРЯиК). Семинар оказался настолько продуктивным, что ученики никак не хотели отпускать своих педагогов, много раз повторяя "спасибо" и "до встречи". Профессор Лю Цзюань пообещала повторить интересный опыт общения.