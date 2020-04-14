В Воронежской области волонтеры помогут не только пенсионерам

Добровольцы региона обеспечат доставку продуктов на дом малоимущим гражданам независимо от возраста. В число получателей такой помощи войдут молодые и многодетные семьи. Об этом сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, который сам поработал в качестве волонтера.

К дежурной группе он присоединился 13 апреля вместе с мастером спорта по легкой атлетике Ольгой Ортиной. Они привезли продукты 70-летней Александре Романовне, которая живет одна и соблюдает правила самоизоляции.

Штаб добровольцев действует на базе региональной приемной "Единой России". Ежедневно на горячую линию поступают десятки обращений, в основном от людей пенсионного возраста. Они находятся в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и просят помочь с доставкой на дом еды, медикаментов и других товаров первой необходимости.

Владимир Нетесов подчеркнул, что волонтеры работают во всех районах Воронежской области:

- Эта работа очень важна, особенно для людей старшего поколения. Чтобы помощь дошла до каждого, кому она необходима, и, самое главное, в кратчайшие сроки, к волонтерам подключаются депутаты всех уровней, представители общественных организаций и движений.

Так, депутаты регионального парламента выделяют средства на оплату топлива для автомобилей добровольцев, на покупку различных товаров для малоимущих граждан. В округах отслеживают, как в условиях эпидемии оказывается господдержка одиноко проживающим пенсионерам.

Списки тех, кому необходима помощь, помогают составить сотрудники областного отделения Пенсионного фонда и органов соцзащиты. На поддержку от региона могут рассчитывать одинокие пенсионеры старше 65 лет, если их доход не превышает полтора прожиточных минимума - около 11 тысяч рублей. К примеру, в Советском районе Воронежа под эти условия подходит более тысячи пожилых людей. Всего же в области будет распределено свыше 28 тысяч продуктовых наборов. Сейчас формируются списки получателей, куда включат молодые и многодетные семьи с низким доходом. Торговые сети и производители готовы предоставить для них определенные товары.

Фото: Воронежская областная Дума

- Я считаю, что мы обязаны помогать тем, кто оказался в группе риска. Привезти им продукты, бытовую химию и лекарства - тот минимум, который может сделать каждый из нас. Вообще же волонтерское движение сегодня - это важное направление. Мы его поддерживаем и развиваем в рамках партийного проекта "Детский спорт", активно работая с молодежью, - сообщила председатель общественного совета проекта "Детский спорт" в Воронежской области Ольга Ортина.