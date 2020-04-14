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14.04.2020 22:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Для врачей - просто вирус

Валерий Вечорко: С самого начала пандемии я не слышал слова "нет"
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 81(8135)
Пока мы боремся с собственными страхами перед пандемией, московские врачи спасают тех, кого вирус уже настиг. И, увы, заражаются иногда и сами. Положительный тест на вирус обнаружился у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, заместителя главврача станции скорой помощи Дмитрия Гаврилова, главврача больницы имени Давыдовского Елены Васильевой… Москвичи волнуются: почему это происходит? Как защитить врачей, чтобы не остаться и самим без врачебной помощи? Об этом корреспондент "РГ" беседует с главным врачом городской клинической больницы N 15 им. О.М. Филатова Валерием Вечорко.
Валерий Вечорко: Спокоен я буду тогда, когда в нашем городе вообще не останется коронавируса. Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко: Спокоен я буду тогда, когда в нашем городе вообще не останется коронавируса. Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
Валерий Вечорко: Спокоен я буду тогда, когда в нашем городе вообще не останется коронавируса. Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Валерий Иванович, ваша больница включилась с борьбу с коронавирусом с 27 марта?

Валерий Вечорко: Да, с этого момента вся она - а это 1300 коек, перепрофилирована на прием больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

Все койки уже заняты?

Валерий Вечорко: Да, и не просто заняты. Сегодня у нас лечится уже около 1500 пациентов. Нам пришлось развернуть дополнительные мощности в связи с увеличением количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Около 7000 пациентов в столице лечатся дома от коронавирусной инфекции

Заболеваемость в городе продолжает расти. И заражение врачей, увы, тоже случается. Как вы думаете, почему это происходит?

Валерий Вечорко: Врачи - неотъемлемая часть двенадцатимиллионной Москвы, уже лишь поэтому они подвержены тем же рискам, что и все остальные жители. Их преимущество состоит лишь в том, что они по сути своей профессии знают больше как о путях заражения, так и возможностях защиты от него. Мы сегодня, можно сказать, на передовой борьбы с вирусом, и я могу с уверенностью сказать: наш персонал находится в наибольшей инфекционной безопасности. У нас в больнице N 15, как и во всех лечебных учреждениях департамента здравоохранения Москвы, для этого есть все: маски, перчатки, респираторы, одноразовые костюмы, дезинфекционные средства. Организована даже специальная дезинфекционная группа, которая постоянно обрабатывает в здании все поверхности, ручки дверей, столы и т.д.

Недавно у вас еще и санитарный шлюз введен. Расскажите, что это такое?

Валерий Вечорко: Санитарный шлюз - это площадка, которая, условно говоря, разграничивает зеленую и красную зоны. В зеленую зону сотрудники входят, когда приходят на работу. У каждого, кто переступает ее порог, первым делом измеряют температуру. Потом, когда смена закончится и человек соберется домой, температуру померяют еще раз - нам важно, чтобы человек и домой пришел здоровым. В зеленой зоне у каждого сотрудника есть свой шкафчик. 900 сотрудников - 900 шкафчиков. Уже одно это говорит само за себя о размере помещения - созданы все условия для соблюдения необходимой дистанции друг от друга. Плюс 80 душевых кабин.

Кому в больнице проводится тестирование на коронавирус?

Валерий Вечорко: У каждого пациента, который поступает по скорой помощи, первым делом берут мазок из носоглотки и зева на наличие коронавирусной инфекции. Затем такой же анализ берется на третьи и десятые сутки.

Фото: Александр Корольков/РГ
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А врачам, медсестрам тестирование проводится?

Валерий Вечорко: Да, им тестирование проводится регулярно, а в случае появления симптомов немедленно.

Словом, мы абсолютно спокойны за безопасность своего коллектива?

Валерий Вечорко: Спокоен я буду тогда, когда в нашем городе вообще не останется коронавируса.

Врачей, медсестер, санитарок в больнице хватает?

Валерий Вечорко: Как говорится, кадры есть, но хочется больше. Выручает медицинское братство, которое ощущается в эти дни, как никогда. На помощь пришли ординаторы, студенты медучилищ. Терапевты из других больниц и поликлиник готовы работать по совместительству.

Это дает возможность врачам хоть как-то соблюдать режим труда и отдыха? Ведь никто не знает, сколько еще времени продлится история с коронавирусом…

Валерий Вечорко: Лично я, как главный врач, считаю для себя этот вопрос вообще одним из краеугольных. Работают люди у нас в основном через сутки, по 6-8-12 часов, по гибким графикам. На смены длиной в сутки прошу никого не заступать.

Рестораны сейчас в столице, как известно, закрыты. Но многие, рассказывают, готовят сейчас еду для больниц - чтобы как раз поддержать медиков. До вас доходит эта помощь?

Валерий Вечорко: Доходит. Присылают рыбу, мясо, картошку, горячие обеды - расфасованные и вакуумно запечатанные. Очень удобно: разогрел и обед готов. Чтобы как-то скрасить суровые будни, мы в своем шлюзе красивое кафе оборудовали - с цветами, зеленью. Получился почти ресторан.

Фото: Promobot/ youtube.com
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В СМИ еще обсуждается предложение владельцев пустующих сейчас отелей передать их врачам по соседству расположенных больниц. Говорят: меньше времени будут тратить на дорогу, да и для домашних так более безопасно, что папа или мама не принесут домой заразу. Вы как на это смотрите?

Валерий Вечорко: Я смотрю на это положительно. И сегодня департамент здравоохранения вышел с инициативой и активно помогает нам в этом.

Соглашаются отельеры?

Валерий Вечорко: Знаете, что характерно для нашего времени? С 20-х чисел марта, как мы только начали готовиться к приему больных с коронавирусной инфекцией, я ни разу не слышал слова "нет" - ни от властей, ни от москвичей, с какой бы просьбой ни обращался. Тут другое дело. Не все врачи сами захотят долго быть вдали от семьи, от детей. Многие напоминают поговорку: дома и стены лечат. Но тех, кто согласен пожить в отеле, я думаю, общими усилиями удастся разместить.

Посидите, пожалуйста, еще дома. Не подхватывайте эту заразу. Легче будет и вам, и нам

Вы когда-то работали в зоне Чернобыльской катастрофы. Где сложнее - там было или сейчас?

Валерий Вечорко: Там я был фельдшером на скорой помощи. Но такого шквала вызовов не было. Были четкие и понятные правила действия в зараженной зоне. Здесь посложнее. И напряженнее, и интенсивнее работа. Не зря, наверное, ВОЗ сравнивает нынешнюю ситуацию с последней пандемией чумы, которая была сто с лишним лет тому назад.

Что помогает вам восстановить силы после очередного напряженного дня?

Валерий Вечорко: Понимание, что силы тратятся на благое дело, на спасение людей.

Как думаете, чем москвичи могут помочь врачам в этой ситуации?

Валерий Вечорко: Могу попросить всех лишь об одном: посидите, пожалуйста, еще дома. Не подхватывайте эту заразу. Легче будет и вам, и нам. Сидите дома!

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