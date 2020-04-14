Виртуальный День космонавтики на ВДНХ посетили около двух миллионов человек

На ВДНХ 12 апреля отметили сразу два праздника - День космонавтики и двухлетие центра "Космонавтика и авиация". Впервые организаторы перевели всю программу в онлайн.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в виртуальных мероприятиях приняли участие около двух миллионов интернет-пользователей из Москвы и других городов. Для сравнения, центр "Космонавтика и авиация" за два года своей работы принял 1,6 млн посетителей. А это один из самых популярных технических музеев столицы, отмечает Сергунина.

Напомним, 12 апреля все желающие могли посмотреть в интернете лекции и мастер-классы, а также написать тематический диктант.