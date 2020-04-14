Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска

Если сведения, которые указывают москвичи при оформлении цифрового пропуска, окажутся ложными, полученное разрешение на поездки по городу отзовут. Об этом ТАСС рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, власти оставляют за собой право уточнять подлинность указанных данных. "Проверяется, работает или не работает предприятие, существует ли данный ИНН, работает ли этот сотрудник", - пояснил чиновник.

Если выяснится, что сведения ложные, пропуск аннулируют. Об этом заявителю сообщат отдельно. Ездить по городу с недействительным пропуском запрещено. Иначе нарушителя могут оштрафовать.