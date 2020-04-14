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14.04.2020 16:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска

Текст: Сергей Жуков

Если сведения, которые указывают москвичи при оформлении цифрового пропуска, окажутся ложными, полученное разрешение на поездки по городу отзовут. Об этом ТАСС рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Москве оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков

По его словам, власти оставляют за собой право уточнять подлинность указанных данных. "Проверяется, работает или не работает предприятие, существует ли данный ИНН, работает ли этот сотрудник", - пояснил чиновник.

Если выяснится, что сведения ложные, пропуск аннулируют. Об этом заявителю сообщат отдельно. Ездить по городу с недействительным пропуском запрещено. Иначе нарушителя могут оштрафовать.

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